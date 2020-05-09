У Росії спрогнозували різке падіння реальних доходів громадян

Експерти інституту «Центр розвитку» НДУ «Вища школа економіки» (ВШЕ) не виключають, що в умовах економічної кризи, викликаного пандемією коронавирусной інфекції COVID-19, падіння реальних доходів росіян в II кварталі поточного року 2020 року може скласти порядку 20%.

Причому, вважають експерти, вже прийняті урядом і Центробанком РФ заходи підтримки пом’якшують цей спад на 2,2 процентного пункту.

«В цілому за рік падіння реальних доходів може скласти від 8 до 12%», — наводить «Фінмаркет» витяги з огляду ВШЕ.

Нагадаємо, раніше ЦБ РФ представив результати телефонного опитування компанії «инФОМ», згідно з яким у Росії практично кожен десятий платник кредитів (11%) за останні два тижні — місяць «майже повністю втратив доходи». «Ще приблизно стільки ж (10%) зіткнулися зі зниженням доходів більш ніж наполовину; трохи більше — 14% платників — втратили від третини до половини доходів», — констатує ЦБ.

«Таким чином, сумарно 35% позичальників (16% від усіх опитаних) потрапили в групу ризику вже після закінчення першого місяця після введення обмежувальних заходів у зв’язку з епідемією. Зниження доходів менше ніж на третину відбулося лише у 12% платників; у половини позичальників доходи не зменшилися», — зазначалося у звіті.

Опитування також показало, що у 39% респондентів заощаджень на момент опитування не було. Ще у 32% опитаних заощадження були, але вони останнім часом їх не витрачали. Мають заощадження в цілому (як витрачали, так і не витрачали їх) менше половини (або 24% від усіх опитаних) вважають, що в разі повної втрати доходу накопиченого їм вистачить на три місяці і більше, третина (32%) вважають, що їх вистачить на один-два місяці, шоста частина — менш ніж на місяць.

Додамо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

21 квітня уряд РФ повідомило, що вартість прийнятих кабміном заходів підтримки економіки вже склала 2,1 трлн рублів. Раніше глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявляв, що обсяг бюджетних заходів для боротьби з коронавірусом і його наслідками в РФ становить близько 2,8% ВВП. В цілому ж, сукупний обсяг фіскальної підтримки громадян і бізнесу всіх галузей в умовах пандемії коронавіруса Мінфін оцінив у 6,5% ВВП.