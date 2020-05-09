5 способів швидко знизити тиск без таблеток

Це «аварійні» методи і при першій же можливості треба звернутися до лікаря.

Майже три чверті людей старше 55 років страждають від підвищеного тиску. Зайва вага, неправильне харчування, сидячий спосіб життя — все це фактори, які підвищують ризик розвитку гіпертонії. Зрозуміло, правильне лікування варто підбирати тільки з лікарем, але іноді бувають ситуації, коли і лікар, і призначені їм препарати з яких-небудь причин недоступні. Ми підібрали кілька порад, які допоможуть знизити тиск без таблеток — але пам’ятайте, що важливо звернутися до лікаря відразу ж, як тільки випаде така можливість.

Який тиск вважається підвищеним?

Лікарі говорять про гіпертонію в тому випадку, якщо у дорослого пацієнта протягом семи днів і більше систолічний («верхній») тиск тримається на позначці 140 мм і більше, а діастолічний («нижній») — 90 і вище. У цьому випадку варто звернутися до лікаря, підібрати терапію і акуратно приймати призначені препарати, а також постаратися мінімізувати фактори, що підвищують ризик гіпертонії: відмовитися від куріння і алкоголю, перейти на більш здоровий раціон і більше рухатися. Але навіть якщо ваш верхній тиск протягом 10-14 днів коливається в проміжку 130-140 мм, вам варто звернутися до лікаря: цей стан також вважається небезпечним для здоров’я і може зажадати лікування. Якщо у вас немає тонометра під рукою, тиск можна визначити за допомогою цих народних засобів, але краще все-таки купити або взяти напрокат медичний прилад і протягом хоча б тижня регулярно проводити вимірювання.

Як знизити тиск без таблеток

Всі наведені нижче кошти варто розглядати як “аварійні”, до них варто вдаватися тільки в тому випадку, якщо у вас немає можливості звернутися до лікаря. Постійно користуватися ними не варто — це може погано позначитися на вашому здоров’ї.

Глибоке дихання

Глибоке розмірене дихання допомагає знизити рівень стресу, який в більшості випадків і є причиною підвищення тиску. Щоб впоратися з ним, варто зробити глибокий вдих (причому намагатися вдихати грудьми, а не животом), потім такий же глибокий видих. Постарайтеся, щоб і вдих, і видих займали хоча б п’ять секунд. Повторіть кілька разів, постарайтеся затримувати дихання між видихом і вдихом на 5-8 секунд. Глибоке дихання збільшить приплив крові, судини розширяться і тиск знизиться.

Холодні компреси для рук

Протягом декількох хвилин потримайте руки під прохолодною (але ні в якому разі не крижаний) проточною водою. Це зменшить частоту серцевих скорочень і таким чином знизить тиск.

Гаряча ванночка для рук або ніг

При підвищенні тиску судини в кінцівках звужуються. Щоб допомогти їм розширитися, можна приготувати ванночку з гарячою водою (приблизно 45 градусів) і опустити в неї руки і ноги. Через 10 хвилин судини розширяться, кров приллє до ніг і рук і тиск знизиться.

М’ятний чай

М’ята-прекрасний природний антистрес. Якщо у вас вдома є трохи засушених листя цієї рослини (або готові пакетики), залийте їх окропом, залиште на 10 хвилин, потім процідіть, почекайте, поки напій трохи охолоне, і повільно випийте. Можна додати трохи цукру або меду: такий м’ятний чай зменшить стрес і знизить тиск. Головне: напій не повинен бути гарячим, а пити його варто повільно, маленькими ковтками.

Валеріана

Настоянка валеріани або будь-які препарати на її основі (тільки не корвалол: він швидко викликає звикання). Це природне заспокійливе допомагає нам впоратися зі стресом і знижує тиск — головне, не перевищувати рекомендовану дозу.

Компреси з оцту

Народний метод, ефективність якого підтвердили відразу кілька досліджень. Змочіть марлю або тканину в яблучному оцті і прокладіть до стоп на 10-15 хвилин. Через деякий час тиск знизиться.