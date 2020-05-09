У футболіста українського клубу виявили коронавірус

Представник Першої ліги «Минай» офіційно заявив про те, що у гравця команди був підтверджений коронавірус. При цьому ім’я футболіста в клубі розголошувати не стали.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

За даними прес-служби, позитивний тест цей футболіст здав 7 травня.

Найближчим часом клуб планує провести тестування всіх гравців і працівників клубу на коронавірус. У найближчі дні результати будуть опубліковані на офіційному сайті «Минаю».

Що стосується зараженого футболіста, то в даний момент він ізольований і отримує необхідну медичну допомогу від лікарів.

Варто відзначити, що це перший офіційний випадок зараження футболіста в Україні.