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У футболіста українського клубу виявили коронавірус

09.05.2020

Представник Першої ліги «Минай» офіційно заявив про те, що у гравця команди був підтверджений коронавірус. При цьому ім’я футболіста в клубі розголошувати не стали.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

За даними прес-служби, позитивний тест цей футболіст здав 7 травня.

Найближчим часом клуб планує провести тестування всіх гравців і працівників клубу на коронавірус. У найближчі дні результати будуть опубліковані на офіційному сайті «Минаю».

Що стосується зараженого футболіста, то в даний момент він ізольований і отримує необхідну медичну допомогу від лікарів.

Варто відзначити, що це перший офіційний випадок зараження футболіста в Україні.

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