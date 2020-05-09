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У Запоріжжі СБУ і поліція зірвала акцію «Полку Перемоги»

09.05.2020

Правоохоронці вилучили заборонену символіку проросійської організації Полку Перемоги, яку пов’язують з Андрієм Івановим.

Інформацію про обшуки силовиків в офісі Полку Перемоги по вул. Сталеварів опубиковали в Фейсбук співтоваристві «Запоріжжя новинне».

Соощается, що вчора ввечері в результаті обшуків, які тривали кілька годин, були вилучені прапори, газети та інші атрибути забороненої радянської символіки. Учасники «Полку Перемоги» сьогодні планували їх використовувати під час святкування «Дна Перемоги».

Нагадаємо, проросійська організація Полк Перемоги анонсувала масштабний атвопробег 9 травня. Такі ж автопробіги збиралися провести і в «Партії Шарія» і «ОПЗЖ». Відомо, що з ними в СБУ провели профілактичні бесіди на предмет використання забороненої символіки.

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