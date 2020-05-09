Саакашвілі: «Або ми це болото абсурду сушимо, або України як такої не буде»

Міхеїл Саакашвілі попередив, що Україна не може більше жити з корупційними схемами.

Про це він сказав напередодні ввечері в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».

За словами Саакашвілі, «халява закінчилася» і українська економіка не може більше утримувати вантаж корупціонерів.

«Є люди, які просто не працюють на Москву, але хотіли б, щоб все залишалося як є.

Так от, я їм хочу сказати: це просто неможливо. Якщо це болото не осушити, якщо з корупційного виру не витягнути Україну… Халява закінчилася!

Ми 30 років думали так: «Ми продамо своє зерно, метал, руду, будемо експортувати робочу силу і будемо тирити. У нас завжди все буде добре».

Українська економіка не може далі утримувати цей тягар», – заявив Саакашвілі.

За його словами, з цим потрібно розібратися, інакше Україна, як країна перестане існувати.

«Або ми це болото абсурду сушимо, або України як такої не буде», – резюмував Міхеїл Саакашвілі.