Водієві “коронавирусной” швидкої в Новосибірську доплатили 250 рублів за місяць

Після наради у президента РФ Володимира Путіна на початку квітня регіони приймають рішення про додаткові виплати співробітникам медслужб за роботу з коронавірусом.

Ці виплати далеко не завжди являють собою «захмарні» суму. Так, водієві швидкої допомоги Искитимской центральної міської лікарні в Новосибірській області доплатили всього 250 рублів за весь квітень.

Як повідомляє портал «НГС», доплати близько 200-300 рублів отримали і інші колеги водія. Крім того, співробітники «швидкої» поскаржилися губернатору на брак елементарних засобів захисту.

За словами водія, у квітні йому довелося перевозити трьох пацієнтів, у яких пізніше підтвердився коронавірус.

«Це ж несправедливо, коли люди ризикують своїм життям, виходять на роботу, у нас також вдома сім’ї, діти», — підкреслив він.

Як повідомляє «Тайга.інфо», ніхто з опитаних медпрацівників Новосибірська ніякі стимулюючі виплати поки не отримував.

Нагадаємо, регіонах доручено приймати рішення про виплати для працюючих з зараженими медиків. Лікарям належить доплачувати 80 тис. рублів на місяць (50 тис. — для лікарів швидкої), фельдшерам і медсестрам — 50 тис. рублів (у швидкій — по 25 тисяч). Для молодшого медичного персоналу передбачена надбавка 25 тис. рублів на місяць.

Число заражених в Новосибірській області досягло 949, померли 12 пацієнтів. По всій Росії — вже понад 177 тис. випадків коронавіруса в 85 регіонах. За весь період зафіксовані 1625 летальних випадків.