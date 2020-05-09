Сеть насмешил котенок, который «каркает» как ворона

В сети появилось очередное забавное видео про домашних животных. В этот раз юзеров рассмешил кот, который из-за наступления весны, начал странно реагировать на происходящие за окном.

Соответствующий ролик появился в Instagram на странице, посвященный смешным видео про котов.

Хозяева котов и кошек знают, что с наступлением весны, поведение домашнего животного резко меняется. Это связано с началом котячего брачного периода, который начинается обычно в марте. Тогда инстинкт к размножению проявляется особенно сильно из-за гормонального выброса. Свои эмоции представители кошачьих начинают выражать с помощью эмоций. Даже кастрированные коты и стерилизованные кошки с трудом переносят этот период. Поэтому неудивительно, что поведением спокойного котика может измениться на агрессивное

Пения котов и мяуканья кошек в это период с просьбами любви, выглядят очень смешно. Особенно, некоторые коты могут начать крякать, как вороны.

Это демонстрирует видео, которое недавно появилось в сети, маленький котик, который залез на подоконник. Животное начинает кряхтеть, когда видит движение за окном своих сородичей.

Видео набрало больше 100 тысяч просмотров. Пользователи отметили, что котик сломался и поэтому так кряхтит. Некоторые отметили, что хозяевам бы пора помыть окна. Другие же юзеры написали, что коты так реагируют обычно на птиц.