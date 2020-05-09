Сивохо похвалився, як його команда 9 травня поклала квіти в окупованому Донецьку

Команда екс-радника секретаря РНБО Сергія Сивохо поклала квіти до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в окупованому Донецьку.

Про це сам Сивохо написав на своїй сторінці в Facebook.

«Такий день… В Києві, Краматорську та Донецьку наша команда поклала квіти в пам’ять про тих, хто віддав свої життя заради наших. З Днем Перемоги, Земляки! З Днем Перемоги, українці», — написав Сивохо, прикріпивши фото з квітами з міст.

Раніше Сивохо заявляв, що ситуація у світі може скластися таким чином, що президент Росії Володимир Путін може сам вивести свої війська з тимчасово окупованої території Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні анонсував встановлення меморіальних символів – чотирьох дзвонів, які повинні встановити в тому числі в окупованих зараз Донецьку та Сімферополі.