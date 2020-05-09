У «Слуги народу» назвали День перемоги «днем скорботи»

В Україні 9 травня, в День перемоги партія «Слуга народу» назвала 9 травня днем пам’яті і скорботи. У партії підкреслили, що це — не тріумф переможців над переможеними. У партії дотримуються думки, що це дата, коли треба згадати подвиг наших предків.

Заява партії опубліковано на її офіційній сторінці в Facebook.

Заява починається зі слів про те, що Друга світова війна — найкривавіша і найжорстокіша в історії людства, адже участь у ній взяли 80% населення планети. У партії нагадали, що було знищено майже 700 українських міст та 28 000 сіл, спалено 320 000 господарств, загинули як мінімум 8 млн українців.



«Для України, як і для більшості цивілізованих країн, День перемоги над нацизмом є днем пам’яті і скорботи. Це не тріумф переможців над переможеними, а дата, коли треба згадати подвиг наших предків, вшанувати всіх, хто боровся проти нацистського режиму. І ще раз нагадати собі, наскільки страшною трагедією є війна і наскільки безцінним є світ», — сказали в «Слуги народу».

Після цього у партії нагадали, що в цьому році в Україні не буде масових заходів до 75-ї річниці перемоги над нацизмом через пандемію коронавіруса.

«Але це не завадить кожному з нас вшанувати пам’ять жертв Другої світової, помолитися за душі загиблих та замордованих і без зайвого пафосу подякувати за їхній подвиг», — резюмували у зверненні.