Ватажок бойовиків Пушилин очолив «Безсмертний полк» в Донецьку за кермом «Перемоги»: з’явилися фото

В непідконтрольному Україні Донецьку 9 травня пройшов автопробіг Великої Перемоги, який став найбільшим в історії ОРДО. Про це повідомляють підконтрольні ОРДО ЗМІ.

Колону очолив «глава ДНР» Денис Пушилин на машині ГАЗ «Перемога». Рух розпочався у південній околиці Донецька. Під пісні воєнних років колона проїхала по Ленінському проспекту, вулицях Університетській, Артема і проспекту Миру. На вікна машин були прикріплені фотографії учасників ВВВ, убитих членів НВФ. Автопробіг фінішував у парку культури і відпочинку ім. Ленінського Комсомолу.