Мер Житомира готується до виборів: Сергій Сухомлин під час карантину вирішив підзаробити на купівлі апаратів ШВЛ

Восени українців чекають чергові вибори, а цей процес як всі розуміють – не з дешевих. Тому більшість чиновників вже від тепер думали як би накопичити чим по більше купюр, що явно стануть в нагоді.

Не стримує від сумнівного збагачення навіть пандемія коронавірусу, більше того COVID-19 і горе українців — стали партнерами недобросовісних високопосадовців.

Мер міста Житомир Сухомлин Сергій Іванович також явно не відчуває жодного терзання сумління совісті і використовує пандемію коронавірусу у власних корисливих цілях. Так, нещодавно він виділив з місцевого бюджету 8 млн. 967 тис. 670 грн. для покупки п’яти апаратів штучної вентиляції легенів місцевій житомирській центральній лікарні №1. Все б нічого, якби не було багато «АЛЕ»…

І так: комунальне підприємство “Лікарня №1” Житомирської міської ради уклало договір з ТОВ “Ксенко” на закупівлю п’яти апаратів штучної вентиляції легенів. Вартість підписаного договору 8 млн. 967 тис. 670 грн. Товар мають поставити до 10 вересня 2020 року. Джерело фінансування закупівлі — місцевий бюджет. Про це йдеться у договорі, опублікованому 5 травня на ресурсі ProZorro.

Перше, що кидається в очі – це те, що в торгах брала участь лише одна компанія ТОВ “Ксенко”(Код ЄДРПОУ 39330111), керівник ЖУКОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. ТОВ “Ксенко” зареєстроване в Києві, вулиця Флоренції, 1/11. Спеціалізується фірма на оптовій торгівлі фармацевтичними товарами, статутний капітал — 200 тис. грн. Власником фірми є Оксана Володимирівна Грейц. Відповідно зниження ціни у торгах відбутись не могло, що вже викликає питання. Друга, що візуально кидається в очі, це ті що контактною особою замовника КП «Лікарня №1» є «Тетяна Тетяна», а не реальна особистість із фактичними даними. Ці два факти вже є явним «дзвіночком», що даний тендер далеко не відповідає критеріям законності.

Та далі ще цікавіше: фірма постачальник ТОВ “Ксенко” вже фігурує у розслідуванні про завищення вартості медобладнання. Зазначимо, що у квітні 2018 року слідчі Головного управління Нацполіції у Запорізькій області розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що департаментом охорони здоров’я Запорізької міської ради у 2016 та 2017 році було укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання, у тому числі №10/цз від 18.05.2017 року з ТОВ «КСЕНКО» на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів HАMILTON-C1 та HАMILTON-C3, у кількості 43 комплектів та апаратів штучного дихання та дихальної терапії Medin-cno, у кількості 3 комплектів на загальну суму 31 201 000 грн. Згідно звіту про оцінку ТОВ “БРОК СЕРВІС ПЛЮС” від 11.05.2018 року, вартість зазначеного медичного обладнання, на час укладання договорів, перевищує ринкову вартість на загальну суму понад 4 млн грн”.

Та це лише “квіточки”, адже для порівняння, 30 квітня КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги” закупило у ТОВ “Ксенко” 3 апарати штучної вентиляції легенів HAMILTON-C3. Загальна вартість підписаного договору 3 млн 239 тис. 981 грн 40 коп., вартість одного апарату 1 млн 79 тис. 993 грн 80 коп. Тобто КП “Лікарня №1” Житомирської міської ради придбало апарати штучної вентиляції легенів такої ж моделі як і КНП “Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”, проте на 1 млн 727 тис. 814 грн 60 коп. дорожче, відповідно — різниця між одним придбаним комплектом 575 тис. 938 грн 20 коп.

В інтернеті доволі легко можна інформацію що ціна на такі апарати ШВЛ коливається в межах 822 500 грн – 875 000 грн за комплект обладнання. Проаналізувавши дані веб-порталу ProZorro ми побачили, що Дніпро, Львів, Київ, Полтава апарати HАMILTON-C3 купували у ТОВ “Ксенко” за ціною в межах 975 000 грн – 1 100 000 грн. Тоді чому ж підопічні мера Житомира Сухомлина такі щедрі?!…

Зрозуміло, що в цій ситуації сам Сергій Сухомлин буде робити вигляд невинного «ягняти», та давайте включати логіку: чи реально вкрасти такі кошти без Мера?! Та навіть, якщо він все скінів на своїх корупційних підпорядкованих працівників – тоді ще одне питання: «який він тоді Заходів, якщо в період пандемії Коронавірусу COVID-19 дозволяє грабувати місцевий бюджет?! Де він тоді дивуватися?!»…

Від так Заходів Житомира готуватися до виборів… цікаво чи захочуть люди тепер бачіті біля керма міста такого «господарника»?!…

І ще декілька слів про ТОВ “Ксенко”. Ситуація з цією фірмою по цілій Україні доволі неоднозначна і відчувається що вже скоро буде відкриття ще не однієї кримінальної справи проти них. Є багато підстав вважати, що за ними стоїть дуже впливовий політик, який і допомагає заходам робити правильний вибір щодо взаємовигідної для них співпраці, яка аж ніяк не вигідна українському народові. Тому, наша редакція розпочала журналістське розслідування результати якого ми публікуватимемо вже в найближчий час. Адже дуже нехочеться, щоб наші мері і такі фірмочки наживалися на людському горі.

Далі буде…

politica.com.ua