На Закарпатті клан Балог збагачується на пандемії коронавірусу

Поки мер Мукачева Андрій Балога хизується здійсненням лабораторних досліджень на ковід-19 на території Мукачівської ВІДГ, його рідний брат також не пасе задніх.

Як стало відомо журналістам Закінсайдер, молодший син Віктора Балоги, Павло Балога активно зайнявся підприємницькою діяльністю в частині продаж тест-систем на Sars-Сov-2.

Ні для кого не секрет, що родина Балог – одна з найбагатших на Закарпатті. Дивно, що у тієї годину як волонтери збирають гривню до гривні, щоб захистити медиків, замість благодійної допомоги, сім’я Балог розпочинає продажу реагентів для тестування на covid-19.

Додамо, що згадувані реагенти можна використовувати тільки в державних сертифікованих та приватність лабораторіях з ліцензією МОЗ України.

Виникає логічне запитання – чи пов’язана закупівля плр-тестів Мукачівською міськрадою за завишеними цінами із підприємницькою діяльністю брата мера міста? Виявилось, що так, пов’язана!

Адже саме ТОВ “Екокошет” в особі директора Павла Балоги є переможцем у двох державних закупівлях плр-тестів на коронавірус Комунальним підприємством “Мукачівська центральна районна лікарня”.

Не дивлячись на те, що підприємство Павла Балоги заборгувало податків на 50 851 грн, підконтрольна його братові Андрію Балозі Мукачівська ЦРЛ укладає два договори загальною сумою в 295 тисяч гривень саме з цією фірмою.

До слова, згадувані дві закупівлі є єдиними у списку державних закупівель, які здійснили з цією ТОВ. Тобто, активна підприємницька жилка у Павла Балоги проявилася паралельно початку коронавірусної пандемії в Україні.

Інформація відкрита та знаходиться на веб-майданчику clarity-project.info.

Зрозуміло, що під такий прибутковий сімейний підряд Андрій Балога терміново закуповує нове обладнання для проведення лабораторної діагностики методом ПЛР, про що радісно повідомляє на своїй сторінці у соцмережі FB.

Довідково: ТОВ “ЕКОКОШЕТ”. Директор – Балога Павло Вікторович.

Статутний капітал – 10 000 грн.

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