Водителям напомнили об ограничениях на время карантина

4-го мая в Украине продлили карантин, который теперь продолжится до 22-го числа.

В связи с этим, постановлением № 255 от 2 апреля правительство установило ограничения для автовладельцев, — передает Автотема

Автолюбителям пояснили, что нельзя делать во время карантина.

Итак, запрещено: