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Водителям напомнили об ограничениях на время карантина

09.05.2020

4-го мая в Украине продлили карантин, который теперь продолжится  до 22-го числа.

В связи с этим, постановлением № 255 от 2 апреля правительство установило ограничения для автовладельцев, — передает Автотема

Автолюбителям пояснили, что нельзя делать во время карантина.

Итак, запрещено:

  • пользоваться автомобилем на расстояние более 2 км от дома лицам, которые нуждаются в самоизоляции, а именно: тех, кто контактировал с больным или тех, у которых есть подозрение на COVID-19;
  • людям старше 60 лет, которые не работают в стратегически важных отраслях;
  • въезжать в города или села, которые признаны очагом COVID-19;
  • легально покупать подержанные автомобили.
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