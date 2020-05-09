Водителям напомнили об ограничениях на время карантина

4-го мая в Украине продлили карантин, который теперь продолжится до 22-го числа.
В связи с этим, постановлением № 255 от 2 апреля правительство установило ограничения для автовладельцев, — передает Автотема
Автолюбителям пояснили, что нельзя делать во время карантина.
Итак, запрещено:
- пользоваться автомобилем на расстояние более 2 км от дома лицам, которые нуждаются в самоизоляции, а именно: тех, кто контактировал с больным или тех, у которых есть подозрение на COVID-19;
- людям старше 60 лет, которые не работают в стратегически важных отраслях;
- въезжать в города или села, которые признаны очагом COVID-19;
- легально покупать подержанные автомобили.