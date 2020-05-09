У Грузії пояснили причину відкликання свого посла з Києва і назвали Саакашвілі авантюристом

У Грузії прокоментували відкликання посла з Києва після призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконкому реформ. За словами прем’єр-міністра країни Георгія Гахарии, такий крок потрібен, щоб захистити відносини з Україною.

Про це з посиланням на Гахарию пише TACC, в суботу, 9 травня.

За словами прем’єра, посла відкликали, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом.

“Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, з-за своїх особистих незрозумілих амбіцій і его ризикують нашими відносинами”, – сказав Гахарія.

Також прем’єр-міністр країни додав, що стратегічним відносинам з Україною нічого не загрожує.

“Справа йде таким чином: звичайно ж, грузини і українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов’язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під питання це стратегічне партнерство і братерство між нашими країнами і народами”, – додав він.