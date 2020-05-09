У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 виросло на 50 осіб, серед них – 12 медиків.
Від коронавіруса загинули двоє людей, одужали – 7, повідомила прес-служба мера столиці Віталія Кличка.
Нові хворі:
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21 жінка у віці від 34 до 76 років
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26 чоловіків у віці від 17 до 79 років
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1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років
Зазначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:
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Печерський +14
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Шевченківський +1
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Солом’янський +2
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Дніпровський +4
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Святошинський +2
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Деснянський +11
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Подільський +4
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Голосіївський +1
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Оболонський +6
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Дарницький +5
Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 людини. Коронавірус побороли 134 жителя столиці.