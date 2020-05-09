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У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

09.05.2020

За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 виросло на 50 осіб, серед них – 12 медиків.

Від коронавіруса загинули двоє людей, одужали – 7, повідомила прес-служба мера столиці Віталія Кличка.

Нові хворі:

  • 21 жінка у віці від 34 до 76 років

  • 26 чоловіків у віці від 17 до 79 років

  • 1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років

Зазначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

  • Печерський +14

  • Шевченківський +1

  • Солом’янський +2

  • Дніпровський +4

  • Святошинський +2

  • Деснянський +11

  • Подільський +4

  • Голосіївський +1

  • Оболонський +6

  • Дарницький +5

Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 людини. Коронавірус побороли 134 жителя столиці.

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