У Києві зросла кількість заражених COVID-19: нові жертви

За минулу добу, 8 травня, кількість хворих COVID-19 виросло на 50 осіб, серед них – 12 медиків.

Від коронавіруса загинули двоє людей, одужали – 7, повідомила прес-служба мера столиці Віталія Кличка.

Нові хворі:

21 жінка у віці від 34 до 76 років

26 чоловіків у віці від 17 до 79 років

1 дівчинка у віці 7 років і 2 хлопця у віці 17 років

Зазначається, що в лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

Печерський +14

Шевченківський +1

Солом’янський +2

Дніпровський +4

Святошинський +2

Деснянський +11

Подільський +4

Голосіївський +1

Оболонський +6

Дарницький +5

Всього в Києві вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померло 34 людини. Коронавірус побороли 134 жителя столиці.