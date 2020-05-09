«Ніколи» або «можемо повторити»? Притула потужно звернувся до українців з-за 9 травня

Український шоумен та ведучий Сергій Притула звернувся до українців, пояснивши, в чому різниця між пам’ятними датами 8 і 9 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вказавши на різницю у світосприйнятті українців і «ихтамнетов».

«8 травня – День пам’яті та примирення в Україні. Різниця між 8 та 9 травня дуже проста. Принаймні, якщо порівнювати нас і «ихтамнетов». 8 травня люди кажуть війні «ніколи знову». 9 травня знаходяться люди, які кажуть війні «можемо павтарить». І це фундаментальна різниця у світосприйнятті. Тому що війна – це страшно, це жорстоко, це боляче. Ми побачили це в 2014 році і бачимо досі», – розповів він.

Притула згадав, як у дитинстві привітав дідуся-ветерана, а зараз в Україні йде війна і багато ветерани його ровесники і навіть молодше.

«Ніхто не думав, що і нас торкнеться війна. Але торкнулася. Завдяки людям, які все ніяк не можуть заспокоїти свої імперські амбіції, які жадають крові тих, хто не хоче сидіти з ними в грязі і робити вигляд, що їм це подобається. І вони принесли війну на нашу землю, і зараз на нашій землі гинуть наші солдати – українці. Як і 75 років тому. Давайте про це згадаємо саме сьогодні (8 травня – Ред.), у День пам’яті та примирення», – зазначив він.

Притула нагадав, що українці воювали проти нацизму в усіх арміях.

«Ми були в лавах Червоної Армії, і в лавах УПА, ми були американськими піхотинцями і канадськими пілотами, ми воювали у війську Польському і в Британській Армії, ми були у Французькому русі опору і серед югославських партизанів. І у нас досі немає пам’ятника всім українським солдатам, які боролися з коричневою чумою на різних фронтах! Кожен сам може вибирати, що і коли святкувати. Але рано чи пізно треба дати собі відповідь на просте питання: з ким ми?» – сказав шоумен.

Він підкреслив, що українцям потрібно обрати, ким бути – частиною радянської спадщини або світового співтовариства.

«Бути частиною сусідського победобесия, де немає місця для українських борців проти нацизму, а тільки російський чи радянський воїн. Або бути частиною світового співтовариства і підкреслювати наш особистий внесок у спільну перемогу антигітлерівської коаліції. Принаймні, останнє дозволить перестати окремим політикам маніпулювати світлою пам’яттю мільйонів загиблих на догоду Кремля!» – підсумував він.