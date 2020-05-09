Митрополит Онуфрій вперше за три тижні з’явився на публіці і розповів про здоров’я

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій вперше за три тижні з’явився на публіці і прокоментував стан свого здоров’я.

9 травня разом з народним депутатом Вадимом Новинським і делегацією Києво-Печерської Лаври митрополит Онуфрій прийшов покласти квіти у Парку Вічної Слави.

Журналістка Ірина Боднар запитала, як зараз самопочуття глави УПЦ МП, на що він відповів «Слава Богу».

Як повідомляє «Радіо Свобода«, митрополит Онуфрій разом з іншими священиками, яких було близько 10, відслужив пам’ятний молебень. Під час заходу вони зняли маски, незважаючи на те, що знаходилися один від одного досить близько. Після богослужіння вони разом з Новинським пішли в Києво-Печерську Лавру.