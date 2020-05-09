Автоколона з червоними прапорами прорвалася в центр Запоріжжя

У Запоріжжі організація «Полк Перемоги» (місцевий аналог російського «Безсмертного полку») 9 травня провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги.

Місцеві жителі зривали з їх автомобілів комуністичну символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «поширення комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів».

В автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. Автоколона проїхала по центральному проспекту Запоріжжя, зупинившись біля Алеї Бойової слави, де перебували запорожці з державними прапорами України. Коли проукраїнські активісти зняли з ряду автомобілів «Полку Перемоги» червоні прапори, між опонентами виникла словесна перепалка, пише «Інтерфакс-Україна».

За інформацією прес-служби ГУ Нацполиции в Запорізькій області, в ніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації «Полк Перемоги».

В ході обшуків було вилучено понад 1200 примірників газети «Полк Перемоги 1945-2020», близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, більше 70 червоних прапорів з написами «Полк перемоги» і «75 років Великої перемоги», понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, більше 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки з зображенням серпа і молота, вітальне звернення з друкованим текстом «Москва», близько 100 грамот та наказів до 9 травня, портрет з зображенням Володимира Леніна і червоний плакат із зображенням серпа і молота.

Також, за даними поліції 6 травня в Дніпровський відділ ГУ Нацполиции в Запорізькій області від управління СБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправну діяльність жителя Запоріжжя 1974 року народження, який у Fаcebook закликав до виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. При цьому, громадянин позиціонував себе як представник однієї з російських неурядових структур.