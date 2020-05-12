Путін в п’ятий раз підніме економіку Росії

Великі господарські плани — невід’ємна частина цього двадцятиріччя. І хоча кожного разу щось заважало їх виконати, черговий проект вже складають.

Уважні слухачі останній промові вождя помітили, що вона зовсім не про скасування «неробочих днів». Путін втомився займатися ковидом. І оскільки ознак ослаблення епідемії немає, то продовжувати видозмінювати або скасовувати локдаун він надає губернаторам. А сам хоче зосередитися на більш цікаві речі.

Підлеглим велено «приступити до розробки загальнонаціонального плану», завдання якого — «не тільки в тому, щоб налагодити ритм ділового життя, а помітно просунутися в досягненні національних цілей розвитку, забезпечити відновлення економіки з новою якістю, за рахунок кардинального поліпшення ділового клімату, умов для роботи бізнесу, глибоких структурних змін, створення ефективних, високотехнологічних робочих місць у всіх галузях, запуску масштабних інвестиційних проектів…»

Кожен, хто пам’ятає приписи Путіна за двадцять з гаком років його правління, погодиться, що виконати ці пункти вождь вимагав завжди. Режим перманентно боровся за «кардинальне поліпшення ділового клімату».

За плечима вже чотири великих плану.

Рівно двадцять років тому був прийнятий перший з них, «Стратегія 2010», складений Центром стратегічних розробок, керівником якого був тоді Герман Греф. В 2010-му вже інший глава ЦСР Михайло Дмитрієв, підрахував, що приречення цього проекту у сфері модернізації економіки виконані на 35-40%, у соціальній сфері — на 30%, а в роботі держапарату на 20%. І це був найуспішніший проект путінської ери. Можна сказати, єдиний в чомусь вдалий.

Друга за рахунком програма, «Стратегія 2020», була узаконена ще до календарного закінчення першої, в листопаді 2008-го. Тоді вже була криза. Великий план відпав сам собою ще до того, як на ньому з’явилися підписи і печатки. Тому читайте сьогодні цю «стратегію» як літературний твір, але не озирайтеся навколо, намагаючись порівняти з написаним те, що бачите.

Однак 2020 рік продовжував кликати. У 2012-му Володимир Путін видав «травневі укази». Це був його третій за рахунком план, теж ні в чому не виконаний.

Один його пункт Путін з цікавістю повторював ще рік—півтора: «До 2020-го треба створити і модернізувати 25 мільйонів робочих місць. Це дуже амбітне і складне завдання». Потім президент відволікся на інші завдання, але, як бачимо, зараз згадав. «Створення ефективних, високотехнологічних робочих місць» займе належне місце в майбутньому плані № 5.

Нагадаю для порядку, що був ще й план № 4 — «травневий указ»-2018, у якому урочисто проголошувалися нацпроекти. Зрозуміло, що в первісному своєму вигляді вони перекреслені епідемією. І навіть словосполучення «національний проект» зараз вживається набагато рідше, ніж раніше. Однак і від цієї мрії Путін не відмовляється. Звідси вимога вписати в майбутній план «запуск масштабних інвестиційних проектів».

Повторення одних і тих самих гасел, багаторазовий перенесення їх з однієї невиконаної програми в іншу — яскрава риса минулого двадцятиріччя. Погодьтеся, така вірність засвоєним колись словами навіть вражає.

І це при тому, що, на відміну від плану № 1, виконаного хоча б частково, три наступних були лише звуковим супроводом багаторічного застою. Навіть за росстатовским звітів, російський ВВП з 2008-го по 2019-й виріс всього на 10,1%. А реальні доходи громадян минулого року були на 7,4% нижче, ніж в 2013-м

Хоча сьогодні і це згадуєш як золотий вік.

Центр розвитку ВШЕ оцінює падіння реальних доходів населення у другому кварталі 2020-го на 1,8 трлн руб. (на 21,8% проти рівня річної давності). Всі компенсації, виділені владою безпосередньо людям, включаючи новітні виплати на дітей, відшкодують менше третини цих втрат. В цілому ж за 2020-й рік ЦР ВШЕ прогнозує падіння доходів на 8-12%.

Що ж до глибини економічного спаду, то в оптимістичну версію сценарію Центру розвитку закладено зниження ВВП на 4% в 2020-му (тобто приблизно до рівня 105% від 2008-го), а в песимістичну — на 7,1% за 2020-й — 2021-й (до 102% від 2008-го).

Чим далі відходить у минуле цей останній жирний рік, тим більше фатальним він виглядає. Раз за разом путінська система намагається перескочити через планку, задану 2008-му, вигадує всілякі плани, готується до стрибка — і терпить чергову невдачу.

Чи є зараз надія відновити зруйновану локдауном економіку та ще й піти від цього заговоренного 2008-го?

За умови, що епідемія буде більш або менш задушена, надія могла б бути.

Нинішнє наше господарське стан багато в чому схоже на те, яке виникло після дефолту 1998-го.

Як і тоді, було багато незавантажених виробничих потужностей і багато безробітних, готових за скромну плату зайняти вакантні робочі місця. З’єднання того й іншого стало мотором вибухового економічного зростання, досягнутого до того ж при дешевою, як і зараз, нафти. За 1999-го — 2000-й російський ВВП збільшився на рекордні 15%. До цього треба додати ефект від девальвації рубля (тоді сильною, зараз помірною), яка підвищила конкурентоспроможність російських товарів як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх. Плюс до того — відсутність тиску зовнішніх боргів (тоді їх просто перестали платити, а зараз вони невеликі).

Різниця одна, але принципова. Дефолт став останнім в серії ударів за рівнем життя людей, які відбулися з початку 1990-х. У нинішньому локдауне повторення цих ударів немов би спрессовалось, вклавшись у два—три місяці.

Але після 1998-го система разжала щелепи і, не маючи грошей на підтримку громадян, дала їм можливість самим про себе подбати — приходити на старі підприємства, відкривати нові, знаходити заробітки, не особливо піклуючись про формальну сторону справи.

Вона не нав’язувала їм з такою силою послуги контрольно-наглядових служб. І, що особливо важливо, майже не вичавлювала з простолюду гроші на прокорм магнатів. Тому в перші последефолтние роки і навіть у кілька наступних років пересічним росіянам діставалася реальна частка від зростаючого процвітання країни. І десь до згаданого 2008-му їм навіть стало здаватися, що важкі часи закінчилися.

Що заважає повторити це зараз? Заважає путиномика, вираженням якої є змінюють один одного великі плани. Провальні у своїх контрольних цифрах, вони дуже успішні в задушенні всього живого.

У 1999-му ні працівників, ні фірми не обкладали звітністю з усіх боків. Рука криміналу душила далеко не так бездумно, як рука проверяльщика. І не було спаянного спільноти магнатів, готових прийняти будь-які гроші, які заведуться у громадян. Тоді не треба було, скажімо, виручати «Роснефть» за громадський рахунок. А зараз доведеться рятувати і госмиллиардеров, і їх «інвестиційні проекти», і програми озброєнь, які вождь обіцяв залишити недоторканими, і всю адміністративну супермашину, кормящуюся з громадян. Все це по пунктах запишуть в план № 5.

Ось і восстанавливай з цими камінням на шиї зруйновану економіку. Ще й епідемія-то незрозуміло коли піде на спад. А вже вибудовується черга з планових одержувачів благ, намічених до вичавлювання з простолюду.