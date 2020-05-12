Вижили не всі: у Харкові після карантину заробили кафе і магазини

З понеділка в місті відкрилися торгові центри, перукарні і літні майданчики кафе. Далеко не всі вони змогли вийти з карантину.

З 11 травня карантин пом’якшили: у харківських парках багато гуляють, на вулиці міста повернулися затори, а водії громадського транспорту остаточно забули про правилі 10 осіб: автобуси з околиць у центр йдуть, забиті під зав’язку. Харків’яни нарешті можуть посидіти з кавою або вином на літніх майданчиках ресторанів. KHARKIV Today дізнавався, можна скористатися туалетом при кафе і обов’язкова пластикова посуд, як того вимагала постанова Кабміну.

«Де вимити руки?»

12 травня в середині дня на літніх майданчиках в центрі Харкова ніде присісти — навіть у розпалі робочого дня харків’яни прагнуть зайти в кафе і випити хоч чашку кави. Та й місць поки небагато: великі ресторани, такі, як «Думки вголос» і «Шарикофф», тільки монтують відкриті майданчики, біля інших — по кілька столиків, так і сидіти за ними тепер можна тільки по дві людини.

При вході в кав’ярню Freshline варто спеціальний столик з антисептиком і серветками. Всередину пускають тільки двох клієнтів. На дверях написано, що обов’язково входити в масках, але дівчину, яка прийшла за кавою без маски, тим не менш, закладу не виганяють. В туалет тут, втім, зайти не можна.

«На жаль, поки що закритий», — співчувають дівчата на касі і пропонують замість миття обробити руки санитайзером.

Ця кав’ярня і до карантину працювала в режимі самообслуговування, офіціантів тут немає, а тому відвідувачі самі забирають свої напої та їжу і сідають за столики.

Кафе на площі Конституції. Фото: KHARKIV Today

У маленькій кав’ярні на Квітки-Основ’яненка до карантину працювали офіціанти, але зараз вхід у кафе перегороджений барною стійкою, з-за якої відвідувачам передають кави і десерти. На тротуар виставили два столика, обидва зайняті.

Далеко не всі заклади дотримуються вимог Кабміну видавати напої та їжу тільки в пластиковій тарі. Біля невеликого кафе на Пушкінській стоять чотири столика, два з них зайняті відвідувачами. Вони п’ють каву з керамічних чашок і користуються звичайними приладами. Меню немає, але всі замовлення виносять офіціанти, розплатитися можна як картою, так і готівкою. Туалетний питання тут вирішили дуже витончено.

«Де можна вимити руки?» — запитує клієнтка на порозі закладу.

«За вами ліворуч дві двері», — відповідає адміністратор.

На обох дверях висять листи з написом «Туалет не працює», однак вони відкриті.

З туалетами і багаторазовим посудом, насправді, вийшла плутанина. У рішенні Кабміну від 4 травня відвідувачам не дозволялося заходити в туалет, а общепитам пропонувалося подавати їжу та напої тільки в одноразовому посуді. Але 9 травня в суботу вийшло додаткове постанова, вже — від головного санітарного лікаря, де все це дозволяється.

«Воно було опубліковано тільки в неділю, 10 числа, бо у кафе і ресторанів було лише півдня, щоб підготуватися до відкриття. Ймовірно, багато ресторатори його ще не бачили», — пояснив KHARKIV Today голова Чугуївської правозахисної групи Іван Мудраченка.

За його словами, в правилах для громадського харчування ще залишилося безліч обмежень, незважаючи на те, що головний санітарний лікар пролив трохи світла на постанову Кабміну. Наприклад, відвідувачі і офіціанти, які працюють на літніх майданчиках, не мають права заходити всередину приміщення — незрозуміло, як офіціантам виносити замовлення. Багаторазова посуд дозволяється тільки тим кафе і ресторанів, у яких є посудомийна машина — але далеко не всі заклади мають можливість її встановити.

Літні колекції не встигли пошити

Відкрилися після карантину і магазини, які торгують взуттям, одягом, косметикою та іншими непродовольчими товарами. У вівторок вранці біля деяких секонд-хендів і магазинів техніки навіть утворилися черги з відвідувачів: в маленькі магазинчики можна заходити тільки двом покупцям. Чекали в черзі і клієнти експрес-перукарнях.

У кожному з цих магазинів варто обов’язковий санитайзер і висить попередження про те, що вхід без маски заборонено. Насправді в невеликий магазин взуття на вулиці Героїв праці пускають і без масок, так і у продавців вони зрушені на підборіддя. В магазині літнього взуття трохи.

«Чекаємо на нову колекцію з дня на день, але за термінами поки невідомо», — кажуть продавці.

У магазинах продають залишки старих колекцій. Фото: KHARKIV Today

Та ж ситуація – і в магазинах брендового одягу в «Дафі». У торговому центрі відкрилися майже всі магазини, але манекени демонструють покупцям пальто і светри, сарафанів і легких спідниць не знайдеш днем з вогнем.

«З-за карантину літню колекцію просто не встигли відшити, так що ми поки продаємо залишки. Приходьте на наступному тижні, у нас новий завоз буде в неділю», — пояснює продавчиня одного з магазинів жіночого одягу.

В цьому торговому центрі при вході відвідувачам вимірюють температуру безконтактним термометром і просять одягати маски. У ТРЦ «Аве Плаза» на Сумській температуру не вимірюють, але і працюючих магазинів тут набагато менше. Приблизно третина торгових точок не відновила роботу, сам торговий центр відкрився тільки 12 травня. Ще гірша ситуація у ТРЦ «Сан Молл» на Одещині, де за час карантину закрилася велика частина магазинів.

Весь Харків рясніє оголошеннями про оренду приміщень, а це значить — багато кафе, перукарні та магазини не вижили.