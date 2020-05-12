Справи Майдану: ще одному екс-міліціонеру «Беркута» повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру колишнього міліціонера полку міліції особливого призначення «Беркут», який підозрюється в насильницькому перевищенні влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

«У вівторок, 12 травня 2020 року повідомлено про підозру колишнього міліціонера полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що «екс-беркутівця» підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством та службовому підробленні (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч . 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року міліціонер скоїв адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, перевищуючи свої службові повноваження. Під час затримання боєць «Беркуту» застосував до потерпілого насильницькі дії. Таким чином колишній міліціонер незаконно перешкодив проведенню зборів. Також «беркутівець» вніс у рапорт про затримання завідомо неправдиві відомості.