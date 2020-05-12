ВР рекомендували заслухати на позачерговому засіданні доповідь голови НБУ Смолія

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує включити до порядку денного позачергового засідання ВРУ 13 травня виступ глави НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу апарату ВРУ.

«Комітет прийняв рішення прийняти до відома доповідь голови НБУ Якова Смолія про діяльність Нацбанку, який було заслухано і обговорено в п’ятницю, 8 травня. Комітет також рекомендує підтримати включення до порядку денного позачергового засідання ВР 13 травня 2020 року виступ глави НБУ Якова Смолія з метою подання їм доповіді про діяльність Нацбанку», — йдеться в повідомленні.