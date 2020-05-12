Сьогодні відбудеться перший онлайн-концерт Євробачення-2020

Сьогодні, 12 травня, о 22:00 за київським часо відбудеться онлайн-концерт Eurovision Song Celebration (“Вшанування пісень Євробачення”). Його транслюватимуть на офіційному каналі конкурсу на YouTube.

Так, онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 і 14 травня, а 16 травня — в день фіналу — відбудеться спеціальне шоу.

Відео пісень країн-учасниць покажуть в тому порядку, в якому виконавці вийшли на сцену концертно-спортивного комплексу Ahoy в Роттердамі. Серед виконавців першого концерту — учасники від України гурт Go-A.

Нагадаємо, Євробачення-2020 скасовано з-за COVID-19.

Проте пізніше було ухвалено рішення про проведення онлайн-концерту, проте глядацького голосування в цьому році не буде.