«Безкоштовно» за 30 тисяч: скільки насправді коштує вилікуватися від коронавіруса в Україні

Незважаючи на запевнення влади, що лікування COVID-19 для пацієнтів безкоштовне, а витрати бере на себе бюджет, в регіонах України люди зіткнулися з «нашими реаліями». Найбільш шокуюча ситуація сталася в харківській лікарні – у родичів хворого забрали черговий пакет з ліками, а вже через 5 хвилин повідомили про його смерть.

«В реанімації дали великий список»

7 травня в Харківській обласній інфекційній лікарні від COVID-19 помер житель Олександрівки, який потрапив до інфекційного відділення 28 квітня.

На наступний день після смерті чоловіка журналіст Юлія Байрачна розповіла на своїй сторінці в Facebook, що родичі були змушені самі купувати ліки.

Вона опублікувала списки, які давали лікарі відділення інтенсивної терапії і повідомила, що один з пакетів з ліками забрали за кілька хвилин до того, як повідомили про смерть пацієнта.

«А це просто один із списків, який видавали рідним в обласній інфекційній лікарні, поки чоловік перебував там. Тут приблизно на 4 тис. грн. Вчора чоловік помер. За 5 хвилин до того, як це озвучити, у рідних прийняли пакет з ліками по черговому списку», – розповіла вона.

Списки і чеки за ліки

Facebook Юлії Байрачной

Також Юлія додала, що в той же час і в прес-службі облдержадміністрації, та в департаменті охорони здоров’я продовжували стверджувати: ЛІКУВАННЯ БУЛО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ.

Головний лікар Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні Павло Нартов гостро відреагував на дзвінок журналіста OBOZREVATEL і навідріз відмовився коментувати ситуацію з наявністю ліків.

Павло Нартов

Скріншот з сайту лікарні

“У нас лікарів не вистачає, втрачають свідомість, а ви тут дурницями займаєтеся! Полбольницы вже захворіла, лікарі працюють за копійки, а ви починаєте! Не хочу нічого коментувати. Один негатив йде з преси, зараз почнеться… Не буду коментувати, так як ви шукаєте крайнього», – заявив Нартов.

Згідно переліку лікарських засобів, який опублікований на офіційному сайті Харківської обласної інфекційної лікарні, в установі відсутня більшість препаратів, необхідних для лікування хворих. Практично всі ліки, якими лікарні повинні були забезпечити за кошти обласного бюджету – відсутні. Немає навіть спирту.

Інформація про наявність лікарських засобів

Сайт обласної інфекційної лікарні

Як стало відомо OBOZREVATEL, зараз департамент охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації за даним фактом проводить власне розслідування.

«Пора перестати брехати!»

35-річний киянин, нещодавно перехворіла COVID-19, розповів OBOZREVATEL, що в столиці ситуація краща, ніж у Київській області або регіонах, однак ліки йому довелося докуповувати.

«Безкоштовне лікування – це міф! Пора вже зізнатися в цьому, а чиновникам — перестати брехати. Вони кажуть, що все безкоштовно, а насправді не так. Ну не вистачає коштів бюджету! Хоча в Києві у мене ніхто не вимагав гроші або ліки, але я сам смикав лікарів і просив призначити мені найбільш ефективне лікування. Деякі препарати діставав сам», – розповів колишній пацієнт.

«За лікування віддав понад 30 тисяч!»

А ось одесит Шахін Асадов розповів OBOZREVATEL що лікування COVID-19 йому обійшлося в міській інфекційній лікарні більше, ніж у 30 тисяч гривень.

«Я проходив лікування в інфекційній лікарні на Пастера, 3. Я витратив понад 30 тисяч гривень. Може і були в лікарні безкоштовні ліки, але за своє лікування я повністю сам заплатив», – повідомив він.

У стаціонарі Шахін провів 19 днів. Останні два тесту на коронавірус показали негативний результат. Одесит каже – вони були безкоштовними.

«Тут не буду грішити і говорити протилежне. Тести безкоштовні. Приїжджали прямо додому в масках і брали на ПЛР-аналіз», – додав він.

За тест треба «подякувати»

В той же час є і факти, коли в лікарнях не хочуть проводити безкоштовно ПЛР-тест.

Днями скандал розгорівся р. Біла Церква Київської області. Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що в лікарні №3 беруть з пацієнтів гроші за тести на COVID-19.

17-річну дівчину в лікарні змусили заплатити за тест на коронавірус 500 грн. Після розглядів у клініці заявили, що ці гроші – добровільний благодійний внесок, але чек не поспішали віддавати.

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий вже приніс вибачення за цей випадок. У відеозверненні Дикий нагадав, що “відповідно до протоколу Міністерства охорони здоров’я України” Білоцерківський міськрада закупила всі необхідні медикаменти, які є в міських лікарнях, де лікування хворих COVID-19 проводиться на безкоштовній основі.

Гроші за тест на COVID-19

Facebook Анатолія Штефана

“Той інцидент, який стався вчора у третій лікарні, це кричущий випадок. Мною призначено службове розслідування і я обіцяю, що винні будуть обов’язково покарані. Крім того, гроші були повернуті цій людині, ці “благодійні внески”. І я приношу свої вибачення за те, що сталося в нашій третьої лікарні і обіцяю, що далі це повторюватися не буде”, – сказав міський голова.

Як бачимо, випадки «вимагання» у лікарнях України не поодинокі, однак деякі пацієнти, які зіткнулися з такими фактами, бояться говорити про це вголос.