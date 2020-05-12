Держдума змінює виборче законодавство

Держдума прийняла у другому читанні законопроект, що забороняє брати участь у виборах в якості кандидатів особам, засудженим за злочини середньої тяжкості, передає кореспондент «Росбалта».

Мова йде про злочини проти життя і здоров’я, волі, конституційних прав людини, в економічній сфері, проти громадської безпеки і порядку і т. д. Засуджені не зможуть брати участь у виборах, якщо на день голосування вони мають незняту та непогашену судимість за вказані злочини, до закінчення п’яти років з дня її зняття чи погашення.

Новими нормами також пропонується встановити можливість внесення змін в діючу схему виборчих округів у зв’язку з істотною зміною чисельності виборців в окрузі.