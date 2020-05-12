Підприємства Росії отримають пільгові кредити

Дві третини безвідсоткових кредитів на виплату зарплати забезпечать гарантіями «Внешторгбанка». Крім того, можливість отримати таку позику повинна бути не тільки малих, але і середніх, а також великих підприємств у галузях, що постраждали від пандемії коронавіруса. А для системоутворюючих компаній пропонується спеціальний кредитний продукт на поповнення оборотних коштів. Ці гроші потрібні для придбання сировини, комплектуючих, виплати авансів постачальникам. Така міра дозволить зберегти робочий ритм, як підприємствам, так і їх партнерам.

«Ставка по таких кредитах буде субсидуватися державою в розмірі ключової ставки Банку Росії, тобто реальна вартість кредиту для підприємств буде сьогодні на 6 відсотків нижче щодо нинішньої ринкової ставки. Крім того, половина кредиту буде забезпечена держгарантіями Міністерства фінансів Росії, що також дасть додаткові стимули банкам видавати такі кредити, мінімізуючи ризики для банківської системи»,– сказав президент РФ.