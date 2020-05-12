Обезлесение бразильской Амазонки достигло нового максимума

Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла нового максимума в первые четыре месяца 2020 года, что является тревожной тенденцией после разрушений, вызванных рекордными пожарами в прошлом году, сообщает портал Phys.org.

Согласно данным спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии (ИНП), в январе-апреле в бразильской Амазонии было уничтожено в общей сложности 1 202 квадратных километра леса, площадь которого более чем в 20 раз превышает площадь Манхэттена. Это на 55% больше, чем в 2019 году

Цифры поднимают новые вопросы о приверженности президента Жаира Больсонаро защите самого большого в мире тропического леса, более 60 процентов которого находится в Бразилии.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро, крайне правый скептик в отношении изменения климата, вызвал резкую международную критику в прошлом году после того, как он преуменьшил огромные пожары, которые опустошили Амазонку с мая по октябрь.

Пожары привели к потере в 2019 году в бразильской Амазонии в общей сложности 10 123 квадратных километров леса, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

Тенденция к 2020 году становится все более тревожной, учитывая, что пожарный сезон начнется только в конце мая с более сухой погодой.

Если на Амазонку снова обрушатся огромные пожары, этот год может оказаться на пути к тому, чтобы побить все рекорды по обезлесению.

Разрушение вызвано в основном незаконными рубками, добычей полезных ископаемых и ведением сельского хозяйства на охраняемых землях Срубленные деревья затем сушат и сжигают, когда начинается сезон, что приводит к возникновению проблемы пожара.

: vesti.ua