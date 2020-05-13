Спасет от рака: Ученые обнаружили чудодейственные свойства малины

В ходе комплексных исследований ученые обнаружили, что малина может помочь при лечении онкологических заболеваний крови.

Об этом пишут СМИ.

Сегодня главной проблемой способов лечения этого страшного залевания является то, что они не имеют адресного воздействия. При химиотерапии и облучении уничтожаются не только пораженные онкологией, но и здоровые клетки организма, отмечает сайт menslife.com.

Американские ученые пробуют создать оригинальный препарат на основе малины.

Эксперименты показали, что препарат на основе антоциана – антиоксиданта, которым богата малина, способен устранять раковые клетки, не затрагивая здоровые.

Эксперты подтвердили эффективность антоциана при злокачественных заболеваниях крови – лейкозе и лейкемии. Теперь предстоит разработать действенное лекарство без побочных эффектов.

Ну, а пока, в качестве профилактики можно начинать просто есть малину. Сезон этой ягоды уже скоро начнется!

: golos.ua