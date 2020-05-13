Сумний підсумок російського карантину

Режим неробочих днів закінчується, економіка відкривається, життя повертається в звичне русло! Трохи ніяково, що це відбувається на самому піку епідемії, але нічого не вдієш: Путін сказав перевзуватися — значить доведеться перевзуватися. Тепер, правда, Сергію Собяніну доведеться грати злого поліцейського і якось пояснювати, чому в Москві «режим самоізоляції» продовжується. Забезпечити дисципліну буде складно: люди чули, як президент оголосив закінчення неробочої тижня. Ворог був розбитий, перемога за нами, «чуєш працювати». Чому так вийшло? Чому виходимо з карантину на піку епідемії? Думаю, причини дві — економіка і рейтинг президента.

І без того слабка економіка РФ просто не витримає продовження «режиму неробочих днів», та ще й у ситуації низьких цін на нафту. Бізнес вмирає, податки не сплачуються, кредити не сплачуються, перспектив в економіці не видно. Провалитися в найтяжчу кризу і соціальний бунт напередодні голосування за Конституцію — не можна.

Друга причина — рейтинг. За підсумками квітневого соціологічного опитування центру «Левада-Центр» зафіксував падіння рейтингу Путіна до історичного мінімуму аж з 2000 року (!). ВЦИОМ взагалі ухвалив унікальне рішення — тимчасово призупинити публікацію президентських рейтингів.

І це на фоні зростання рейтингів багатьох політиків у період боротьби з пандемією. Наприклад, рейтинг Ендрю Куомо, губернатора Нью-Йорка — найстрашнішого у світі епіцентру поширення COVD-19 — переступив безпрецедентну позначку в 80%.

Неймовірно, але факт: росіяни не хочуть сидіти в самоізоляції без засобів до існування. Грошей їм не видали, натомість видали QR-код, ярлик «шашличників» і вимога носити маски-рукавички. На тлі таких рішень рейтинг президента не міг не впасти.

У цьому, очевидно, і причина провалу карантинних заходів (або «режиму самоізоляції» на новоязі). Повноцінного карантину, по суті, і не було. У перший же день введення пропускного режиму за цифровими пропусками звернулися 3,5 мільйона москвичів. Це населення Берліна. Мільйони людей продовжували виходити з дому, користуватися громадським транспортом. Багато працювали легально, напівлегально і нелегально. З’явився феномен «квартирного офісу» — роботодавці знімали подобово квартири і перетворювали їх на робочі простору. Проводили наради у себе вдома. Підпільно «для своїх» працювали кафе, перукарні, клуби. Люди крутилися як могли, щоб хоч щось заробити.

Те, що країна продовжувала жити і працювати, наочно показував «рейтинг самоізоляції» «Яндекса». У перший тиждень ще так-сяк сиділи вдома. З другого-третього тижня терпіння у людей почали кінчатися. Жити на щось треба, а держава відмовилася брати на себе тягар по утриманню людей. Тому зараз, на 43-й день «режиму самоізоляції» ми маємо рекордні показники добової захворюваності.

Росія за цей час навіть за найоптимістичнішими оцінками вийшла в кращому випадку на плато. Але, швидше за все, навіть плато ще немає. У будь-якому випадку, оцінити зараз динаміку дуже складно, враховуючи, що число проведених тестів весь час змінюється. Зрозуміло тільки те, що спад захворюваності досі не видно.

Тепер потрібно терміново рятувати економіку і президентський рейтинг. Робити це доводиться в самій гарячій фазі епідемії, коли виявляють по 11 тисяч хворих за добу. Яке тут може бути «пом’якшення удару по системі охорони здоров’я» при таких зростаючих показниках. А якщо хвороба «не так вже й страшна» — тоді до чого були всі жертви?

Ще на початку квітня я написав, що карантин без фінансової підтримки людей не спрацює. Так і вийшло. Не роздрукували кубушку на початку шляху — втратили в результаті ще більше.

Сумний підсумок російського карантину: і обрушили економіку, і хвороба не зупинили. Подивимося, чи допоможуть нові рішення хоча б підняти рейтинг президента. Сильно сумніваюся і в цьому.

Роман Юнеман, політик, громадський діяч