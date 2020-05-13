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Ціни на американську нафту впали до рівня 1999 року

13.05.2020

Цены на американскую нефть рухнули до уровня 1999 года

Ціни на нафту марки WTI продовжують падати на тлі надлишку видобутку при зниженні попиту, що призвело до переповнення наявних в США резервуарів.

Травневі ф’ючерси на нафту WTI подешевшали за останню добу на 3,4 долара до 14,87 долара за барель, причому в ході торгів опустилися до 14,47 долара за барель. В останній раз такі ціни спостерігалися на ринку нафти в березні 1999 року.

Ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в червні опустилися на 1,51 долара до 23,52 долара за барель.

Нафта марки Brent (європейська нафту Північного моря) подешевшала на 90 центів до 27,18 долара за барель.

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