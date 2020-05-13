Ціни на американську нафту впали до рівня 1999 року

Ціни на нафту марки WTI продовжують падати на тлі надлишку видобутку при зниженні попиту, що призвело до переповнення наявних в США резервуарів.

Травневі ф’ючерси на нафту WTI подешевшали за останню добу на 3,4 долара до 14,87 долара за барель, причому в ході торгів опустилися до 14,47 долара за барель. В останній раз такі ціни спостерігалися на ринку нафти в березні 1999 року.

Ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в червні опустилися на 1,51 долара до 23,52 долара за барель.

Нафта марки Brent (європейська нафту Північного моря) подешевшала на 90 центів до 27,18 долара за барель.