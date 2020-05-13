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Число померлих від COVID-19 перевищило 290 тисяч

13.05.2020

Число умерших от COVID-19 превысило 290 тысяч

Всього у світі заражені понад 4,2 мільйона осіб. Лідером за новими випадками коронавіруса і смерті залишаються США.

 

Число померлих від коронавіруса у світі перевищила позначку в 290 тисяч. Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

На даний момент, від COVID-19 у світі померли 291 334 людини, вилікувались більше 1 483 198 осіб. Загальна кількість виявлених випадків зараження досягло 4 254 302.

 

Лідером щодо інфікування є США − там зафіксували 1 367 491 випадків коронавіруса.

 

У першій п’ятірці також Росія (232 243), Іспанія (228 030), Великобританія (227 740) і Італія (221 216).

 

По смертності від COVID-19 перше місце також у Штатів. В країні померли 82 340 осіб.

 

Далі йдуть Великобританія (32 769 смертей), Італія (30 911), Франція (26 994) і Іспанія (26 920).

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