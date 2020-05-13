У Харкові іноземець побив поліцейського з-за масочного режиму

У Харкові уродженець республіки Гана побив поліцейського гілкою з дерева, з-за того, що йому зробили зауваження щодо пересування без захисної маски під час карантину.

Чоловікові вже оголосили про підозру і взяли його під цілодобовий домашній арешт, йдеться в постанові Дзержинського районного суду Харкова. А у соцмережах з’явилося відео інциденту.

Зазначається, що конфлікт стався опівдні 22 квітня: двоє патрульних поліцейських, проїжджаючи на службовому автомобілі, помітили чоловіка, який йшов по вулиці без маски, і вирішили зробити йому зауваження.

Чоловік же, замість того, щоб виправити порушення, відреагував агресивно. Під час словесного конфлікту він голосно висловлювався іноземною мовою, потім знайшов гілку і почав нею розмахувати перед правоохоронцями. Порушник двічі вдарив патрульного в живіт і руку, в результаті чого той отримав синяк.

«Громадянин, перебуваючи без медичної маски і тільки в штанях, відламав гілку від дерева і, розмахуючи нею, напав на працівника поліції і наніс йому два удари в область тулуба», – цитують у постанові слова очевидця подій.

У Харкові іноземець побив поліцейського гілкою з-за маски

Нападника затримали на місці, йому інкримінують заподіяння легких тілесних ушкоджень поліцейському при виконанні службових обов’язків. За це чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Харкові іноземець побив поліцейського гілкою з-за маски

Відзначається, що слідчий просив для нападника покарання у вигляді тримання під вартою, однак суд вирішив помістити його під домашній арешт до 20 червня.

У той же час на громадянина Гани склали ще й адмінпротокол за перебування в громадському місці без захисної маски, за що передбачено від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.