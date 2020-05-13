Коронавірус в Україні не відступить: інфекціоніст дав прогноз на травень-червень

Щоденна кількість заражень коронавірусом в травні-червні в Україні буде коливатися в межах 300-400 випадків.

Про це в коментарі Обозревателю сказав лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, це пов’язано з характеристиками самого вірусу, а також з тим, що у нас перехворіло незначна кількість людей, відповідно, імунітету до інфекції не створено.

«Ми досягли «згладжування кривої». Вона має свої позитивні наслідки, але нам слід налаштовуватися на тривалий марафон, який може тривати кілька місяців. Протягом літа постійно будемо мати стабільну кількість нових випадків. Це з-за самого вірусу і невеликого відсотка людей, які захищені від нього природно», – підкреслив він.

За словами Курпиты, характеристика будь-якої епідемії пов’язана з двома основними показниками. Це кількість людей, які захворіють протягом всієї хвилі, і кількість тих, хто захворіє протягом одного дня.

«Кількість інфікованих у нас не знижується, щоденне число залежить від кількості проведеного тестування. За добу 12 травня зафіксували 356 хворих, але це тому, що було проведено на 2 тис. досліджень менше, ніж у попередні дні», – підкреслив він.