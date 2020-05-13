Українка вмирала 43 дні після пологів, а тіло дитини зникло: жахливий випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

В Енергодарі Запорізької області Олена Наумичева на 8-му місяці потрапила в лікарню. Лікарі не змогли врятувати життя дитині, а породілля померла після 43 днів.

При цьому рідні не можуть поховати малюка, так як пропало тіло з моргу, йдеться в сюжеті ТСН.

Сестра покійної Наталя розповіла, що після пологів породіллю з важкими травмами і сепсисом доставили в реанімацію. Рідні просили доставити жінку в обласну лікарню в Запоріжжі, але їм відмовили.

Олена Наумичева

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«Лікарі говорили: «Не переживайте, все добре, завтра ваша дочка встане, принесете їй супчик». Вони сиділи і пили каву», – згадувала вона.

Чоловік померлої Святослав Наумичев повідомив, що після пологів у жінки виявили серйозні проблеми зі здоров’ям і її підключили до апарату ШВЛ. Після її перевезли в обласну лікарню.

Сестра покійної Наталія

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У Запоріжжі Наумичевой провели кілька важких операцій, але їй ставало тільки гірше: вона втратила зір і залишилася фактично без нирок. На 43-й день у лікарні вона померла. Тільки після смерті рідні дізналися, що тіло новонародженого зникло з моргу.

Відомо, що тіло немовляти возили на розтин в Запоріжжі. Потім паталогоанатоми віддали тіло під розписку медикам Енергодара, але до лікарняного моргу воно не доїхало.

Святослав Наумичев

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«Щодо дитини нам дали тільки корінець, без основний довідки. Куди поділася головна довідка, ніхто не знає», – сказала сестра покійної.

У лікарні відмовилися коментувати інцидент. Про проблеми в медустанові повідомив лікар, який там працював. За його словами, в пологовому будинку катастрофічна ситуація.

«У пологовому будинку два лікаря. Вони не здатні надати необхідну невідкладну акушерську допомогу. У закладі немає операційної сестри… Хто вступає з кровотечею, треба швидко прооперувати, але це неможливо», – розповів акушер-гінеколог Микола Маєвський.

Микола Маєвський

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У поліції почали розслідування стосовно медичної недбалості і наруги над тілом. Але повноцінно працювати слідчі поки не можуть, тому що спочатку свої висновки повинна зробити спеціальна комісія обласного департаменту охорони здоров’я, яка з-за карантину ще не починала роботу.