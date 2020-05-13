Слідкуйте за вантажами. Як Саакашвілі буде наводити порядок на митниці

З-за контрабанди український бюджет втрачає як мінімум 10 млрд грн в місяць. Але чи допоможуть методи роботи екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі успішно реформувати Державну митну службу?

Президент Володимир Зеленський Міхеїла Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету реформ і поставив йому завдання реформувати митницю і побороти контрабанду. Позитивних результатів, як відзначив президент, він чекає вже в найближчі місяці. Свій вибір на користь Саакашвілі як чергового реформатора митниці Зеленський пояснив просто — тому вдалося зробити це в Грузії, вдасться і в Україні.

Втім, це обіцяє кожен новий український президент і кожен новий уряд. Але, на жаль, досі нікому так і не вдалося: можновладці продовжують обіцяти боротися з контрабандою, контрабандисти — заробляти на ній при будь-якому уряді.

Однак наскільки реальні шанси у Саакашвілі провести реформу, яку ще нікому не вдалося здійснити? Досвід у нього є, але який? Реформована митниця в Грузії? Але Україна — не Грузія. У нас не компактна країна з невеликим населенням, порівнянним за чисельністю з Києвом. Ще один досвід — реформа окремо взятої Одеської митниці в 2015 р., коли він обіймав посаду голови Одеської ОДА. Реформу на місцевому рівні Саакашвілі провів з самої примітивної моделі, за принципом «друзям — усе, ворогам — закон». Як писали ЗМІ, суть її полягала в тому, що частина великих імпортерів, яких митниця порахувала «білими», майже не перевірялись, але за такі преференції повинні були платити гроші в спеціально створений фонд. Фактично для імпортерів це був своєрідний відкуп від перевірок, тільки легитимизированный. До всіх іншим імпортерам застосовувалися звичайні правила розмитнення товарів. Однак така «реформа» призвела лише до того, що «фасад» Одеської митниці дійсно став «білим», а ось маса імпортерів пішла на інші митниці, обваливши показники надходжень до бюджету з Одеси.

У 2016 р. приїхала в Україну місія США розробила і передала Кабміну рекомендації щодо реформи української митниці. Але Саакашвілі в Одесі до цього часу вже встиг зробити все з точністю до навпаки, і результат такої «реформи» став особливо помітний вже після його звільнення з посади губернатора і зміни керівництва місцевої митниці — надходження до бюджету від митних платежів з Одеси зросли.

Якщо Саакашвілі вирішив боротися з контрабандою по одеському зразком, то це буде просто встановлення для контрабандистів певних правил гри, і нічим іншим.

Втім, екс-президенту Грузії на новій посаді доведеться мати справу не тільки з контрабандою, але і з завислої на півдорозі реформою самого митного відомства. Адже за попереднього керівника Максима Нефедове Митна служба якраз проходила процес реорганізації, в результаті якого вона повинна була стати єдиною юридичною особою. Однак Нефьодов довести справу до кінця не встиг — відповідний закон набув чинності лише в лютому цього року. Якщо Саакашвілі вирішить, що і ця модель недосконала, нас чекає черговий розворот у реформі на 180 градусів, що відбувалося за останні 10 років неодноразово.

Український бюджет, за найскромнішими оцінками, втрачає щомісяця за контрабанди близько 10 млрд грн, а її масштаби — колосальні. Наприклад, до 70% побутової електроніки завозиться в країну і продається нелегально.

Такий високий відсоток контрабанди пояснюється просто — всі попередні керівники митниці воліли не звертати уваги на цілі галузі, зав’язані на контрабанду. Масштаби цього явища, нібито не помічається митницею, у своєму інтерв’ю описав Орест Фірманюк — людина, яку Нефьодов називав одним з найбільших контрабандистів.

Якщо вірити словам Фирманюка, головні винуватці та вигодонабувачі контрабанди — не ті, хто везе пару iPhon’ів під виглядом дешевих кнопкових телефонів. Основні потоки контрабанди забезпечують великі експортери, які ухиляються від податків.

Ще один великий пласт контрабанди, за словами Фирманюка, це найбільші українські торговельні мережі, що спеціалізуються на імпорті та продажу найбільш ходових видів товарів — починаючи від побутової електроніки і продуктів харчування і закінчуючи будівельними матеріалами. Скільки товару завозять ці гіганти українського рітейлу, за якими цінами він був куплений, сплачені всі податки — одному богу відомо. Однак жоден керівник митниці досі так і не «трусонув» ці компанії, вважаючи за краще звітувати про затримання дріб’язку.

Саме наступ на головних контрабандистів, застосування системних методів боротьби з контрабандою і стане основним показником ефективності Саакашвілі на новій посаді. Інакше все, чого він зможе досягти — збільшити надходження в бюджет на 1-2 млрд грн в рік максимум. В порівнянні з масштабами контрабанди це — крапля в морі.

Ділова столиця

Слідкуйте за вантажами. Як Саакашвілі буде наводити порядок на митниці оновлено: 13 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0