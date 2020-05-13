Крок до кінця

Вірус послужив каталізатором, що прискорив внутрішнє розкладання існуючого порядку.

Під час пандемії російське начальство на чолі з Путіним дали громадянам наочний урок на майбутнє – держави у вас немає, воно вам не належить.

Ваші податки вас не стосуються, вони наші і для нас, це – ваша данину. Прав у вас немає. Обов’язків перед вами у нас немає.

Ваші бізнеси – ваша приватна справа, форс-мажорні обставини не є підставою для надання підтримки за рахунок сплачених вами податків. Ми вас будемо «стригти» — ваш обов’язок платити. Прав у вас немає. Обов’язків перед вами у нас немає.

Ваше здоров’я для нас нічого не означає – ми будемо вас використовувати тоді, коли це потрібно нам (паради, призов в армію, підневільна праця в епідемії медиків), ніяк не відповідаючи перед вами за наслідки – хоч хворійте, хоч вмирайте. Ви для нас типу «кліщів» (знахідка липецького губернатора-«едроса» Артамонова). Прав у вас немає. Обов’язків перед вами у нас немає.

Іншими словами, чергова «велика перемога» російського начальства над народом (поки вдалося відкупитися малою ціною) призвела до ослаблення країни.

Влада дала людям наочний урок, що їм слід дбати тільки про себе, а про якісь там «державних інтересах» не варто думати. Жертвувати заради «держави» своїми життями, здоров’ям, грошима – значить бути ідіотом.

Пандемія в Росії триває, економічна криза розвивається. Надії суспільства на те, що влада і громадяни роблять спільну справу, на нашу думку, — випарувалися. Начальство показало себе, як ворожа для громадян сила.

Існуючий в Росії порядок зробив ще один, для нього непомітний, крок, до свого кінця.