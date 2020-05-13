В Україні придумали, як змусити водіїв оплачувати штрафи

Верховний суд ускладнив можливість оскаржити в суді штраф поліції.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Раніше, відповідно до позиції Верховного Суду (постанова від 13.12.2016, провадження №21-1410а16) за оскарження постанови поліції судовий збір платити було не потрібно.

Однак, 18.03.2020 Велика палата Верховного суду кардинально змінила правову позицію та зробила висновок, що при оскарженні постанов поліції потрібно сплатити судовий збір у розмірі 420 грн. (Провадження № 11-1287апп18).

Постанова набрала законної сили з дати її прийняття й оскарженню не підлягає

Отже, відповідно до позиції Великої палати, за подання позову в суд про скасування штрафу поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити 420 грн. судового збору. (При середніх штрафах від 170 до 425 грн).

: mashyna.com.ua

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