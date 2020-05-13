«Зовсім не відчуваю запахи»: госпіталізована з COVID-19 дружина Пєскова Навка розповіла про тривожному симптомі

Уродженка Дніпропетровська, 45-річна російська фігуристка Тетяна Навка, яка напередодні була госпіталізована в одну з московських клінік після позитивного тесту на коронавірус разом з чоловіком — прес-секретарем президента Росії Дмитром Пєсковим, розповіла про погіршення здоров’я.

Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram.

За словами спортсменки, їй уже стало набагато краще, а саме лікування проходить без застосування антибіотиків. Першим симптомом підступної хвороби у Тетяни і її чоловіка стала висока температура.

Також зірка льодових шоу поскаржилася, що вона практично не відчуває запахів.

«Я йду на поправку, температури вже немає, кашлю теж, навіть антибіотики не довелося приймати. Кажуть, що жінки переносять цей вірус легше, мабуть, так воно і є. З останніх симптомів — зовсім не відчуваю запахи», — зазначила фігуристка.

У той же час самопочуття Дмитра Пєскова виявилося ще гірше…

«У чоловіка ситуація трохи складніше»,— делікатно написала фігуристка.