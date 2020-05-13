У «Слуги народу» хочуть заблокувати Telegram

Заблокувати в популярний в Україні месенджер запропонувала нардеп Вікторія Подгорна

Депутат Верховної ради від фракції «Слуга народу» Вікторія Підгорна запропонувала заблокувати в Україні месенджер Telegram з-за нібито розповсюдження в ньому сумнівної та злочинної інформації. Про це вона повідомила в соцмережі Facebook у вівторок, 12 травня.

Варто зазначити, що пізніше пост зі сторінки нардепа зник, але його скріншот встигла опублікувати на своїй сторінці в соцмережі телеведуча каналу ZIK Наталія Влащенко.

«Друзі, є питання. Як ви ставитеся до ідеї закриття Телеграма — враховуючи його бекграунд так сказати? Чому ОК (соцмережа «Однокласники»), ВКонтакте закриті, а Телеграм цвіте і поширюється, хоча часто використовується в сумнівних, а інколи й злочинних цілях?», — написала Підгірна.

До свого посту вона також прикріпила посилання на статтю, розміщену на сайті швейцарського уряду, в якій йдеться про те, що свобода в інтернеті загрожує демократії європейських держав.

В коментарях її підтримала екс-нардеп восьмого скликання Ради від партії «Самопоміч» Ганна Гопко. На її думку, Telegram необхідно заборонити в Україні рішенням РНБО, так як він несе загрозу нацбезпеці країни.

«Закрити і не панькатися! Це вимога нацбезпеки. І разом з ним ще й кремлівські канали. Рішенням РНБО. І не слухати «гидбридных» західних аля аналітичних центрів, які будуть розповідати про цензуру, обмеження свободи слова. Роз’їдання мізків кремлівськими нарративами треба зупиняти. Кремлівські пропагандистські ресурси за деякими показниками гірше танків, які вбивають людей», — заявила Гопко.