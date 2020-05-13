Не чіпає багатих: у Британії назвали професії, представників яких частіше вражає COVID-19

Всім відомо, що жертвами коронаирусной інфекції дуже часто стають лікарі — через «виробничої необхідності».

Але представників яких професій вражає небезпечне захворювання? Відповідь на це питання експерти намагалися знайти в опублікованій 11 травня Офісом національної статистики Великобританії інформації, і вона їх значною мірою здивувала.

Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що займають малооплачувані посади чоловіки у 4 рази частіше вмирають від коронавіруса, ніж їх високооплачувані ровесники.

Зокрема, серед чоловіків найвищий ризик смертності у представників різних професій зазначається у охоронців. На другому місці водії таксі та приватних автомобілів, на третьому шеф-кухаря, на четвертому водії автобусів, а на п’ятому — працівники соціальних служб. Також до групи підвищеного ризику входять прибиральники.

У жінок максимальна небезпека у співробітниць соціальних служб, працівниць сфери розваг і туризму, співробітниць клінінгових компаній, перукарів та манікюрниць, робітниць текстильних та поліграфічних виробництв, а також у продавчинь.

Але існує величезна диспропорція ризику смертності між чоловіками та жінками навіть у цьому списку. Так, смертність охоронців чоловічої статі (перший номер серед чоловіків) становить 45,7 на 100 тисяч осіб. А смертність працівниць соціальних служб (перший номер серед жінок) становить лише 9,6 смертей на 100 тисяч. Тобто, підтверджується висновок про те, що чоловіки вмирають від коронавіруса набагато частіше за жінок.

Автори статті відзначають, що треба ще проаналізувати, чому прибиральники або водії вмирають від коронавіруса частіше, ніж які-небудь бухгалтери і юристи. Можливо, володарі малопрестижних і важких у фізичному плані професій частіше перевтомлюються, рідше піклуються про своє здоров’я і відвідують лікарів. Не можна виключити і рівень стресу, який негативно впливає на імунну систему.

А ось причина підвищеної смертності чоловіків все ще залишається загадкою для науки. Хтось висловлює припущення про позитивний вплив жіночого гормону естрогену, хтось говорить, що певні чоловічі гормони роблять організм більш вразливим перед COVID-19.