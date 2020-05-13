Колишньому працівнику Ахметова Шмыгалю подобається ситуація з електроенергією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль позитивно оцінює цінову ситуацію на ринку електроенергії.

«Враховуючи стан ринку, у нас дуже хороша цінова ситуація з електроенергією», – сказав він на засіданні комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ у вівторок ввечері.

При цьому він зазначив, що споживачам необхідно звикати до того, що ціна електроенергії формується на ринку, зазначає Інтерфакс-Україна.

«Ціна коливається для не побутових споживачів, але у нас відкритий ринок. І якщо ми йдемо в ENTSO-E, то повинні навчитися працювати в умовах вільного ринку», – підкреслив він.

У теж час, за його словами, Бурштинський енергоострів є як раз тим острівцем енергосистеми», який вже працює в об’єднаній енергосистемі Європи.

За даними, озвученими Шмыгалем, експорт електроенергії з БуОс в березні склав 11,221 млн кВт-год, у квітні – 9,190 млн кВт-ч.

«Ціна електроенергії в БуОс несуттєво вище для промислових споживачів (ніж в Об’єднаній енергосистемі України – ЕР), але нижче, ніж в Європі, і експорт це доводить. Вона одна з найдешевших серед всіх країн Європи, дешевше, ніж у Росії та Білорусі», – зазначив прем’єр, порадивши щоб уникнути маніпуляцій користуватися даними Євростату на сайті ДП «Оператор ринку».

Як повідомлялося, Шмигаль на засіданні энергокомитета ВР також наголосив на необхідності відміни цінових обмежень на організованих сегментах ринку електричної енергії.

«Необхідно продовжити реформу, надати (для ВДЕ – ІФ) законодавчо можливість виходити на ринок двосторонніх договорів, необхідно збалансувати ринок, і забрати ті price caps, які заважають сьогодні і вводять в збиток окремі підприємства галузі», – сказав глава уряду.

Нагадаємо — Ігор Маслов, який тривалий час обіймав керівні посади в компаніях Ріната Ахметова, став позаштатним радником прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з питань енергетики.

В інтерв’ю виданню Bloomberg, Зеленський заявив, що не переживає з-за того, що новий прем’єр Денис Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить Ахметову.

Ольга Буславець, яку Шмигаль пропонував на посаду міністра енергетики, у жовтні 2019 була однією з розробників проекту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ «ДТЕК Східенерго» ціну на газ нижче, ніж ціна продажу «Нафтогазом» населенню та іншим захищеним споживачам на 46% — 69%.