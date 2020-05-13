Депутат Совгиря Ольга витратила більше, ніж заробила

Професор кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, а сьогодні народний депутат 9 скликання від партії «Слуга народу» Совгиря Ольга подала свою декларацію за 2019 рік.

В пресі пишуть, що у свій час вона була прес-секретарем народного депутата Степана Кубіва.

Згідно з декларацією, родина депутата володіє:

4-ма квартирами в Києві на 57 м. кв., 56 м. кв., 44 м. кв. і 45 м. кв., які були придбані з 2006 по 2017 року. Однак вартість цих квартир в декларації не вказана;

2-ма автомобілями: один належить дружину і був куплений в 2010 році за 120 тис. гривень, а другий самого депутата — придбаний у вересні 2019 року за 464 тис. гривень. Хоча в декларації не вказана марка машини.

авторським правом (у Ольги Совгиря) на два навчальних посібники: один підручник 2011 р. в. (вартість 15 тис. гривень), другий — 2017 р. в. (20 тис. гривень).

Дохід Ольги Совгиря за 2019 рік склав 470 тис. гривень:

180 тис. гривень — зарплата від апарату Верховної Ради;

266 тис. гривень — виплата КНУ імені Тараса Шевченка;

24 тис. гривень — матеріальне благо по оплаті витрат на участь у навчанні від партії «Слуга народу».

Чоловік депутата Максим Макаров заробив в 2019 році 654 тис. гривень у вигляді зарплати від «ВІДІ АВТОСІТІ КІЛЬЦЕВА».

Совгиря має готівкові заощадження в розмірі $80 тис. А в банку її сім’я зберігає 127 тис. гривень.

В даному майновий непокоїть декілька фактів:

У 2018 році готівкові заощадження Совгиря становили $60 тис., а дохід був отриманий в розмірі 309 тис. гривень. Тобто в 2019 році вона збільшила свій статок на $20 тис. (на еквівалент близько 540 тис. гривень).

Простої арифметики достатньо, щоб переконатися, що за 2018-2019 роки депутат заробила 780 тис. гривень. При цьому частина грошей (540 тис. гривень) конвертувала в валюту, а іншу частину — витратила на придбання автомобіля (464 тис. гривень). Загальна сума склала 1 млн гривень, що перевищує зароблені 224 тис. гривень. Очевидно, члени сім’ї фінансово допомогли депутату, але в декларації така інформація відсутня.

Совгиря — заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права. Вона також є представницею Верховної Ради у Конституційному Суді України.

Розбіжності, виявлені в декларації у даного депутата, дуже насторожують, також, як і чималі накопичення, джерело походження яких невідоме.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro