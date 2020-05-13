Опозиціонер Гудков про скасування обмежувальних заходів в РФ

12 травня завершується період неробочих днів в Росії, заявив президент Володимир Путін. Чому Путін оголосив про скасування обмежувальних заходів, ми поговорили з опозиційним політиком Дмитром Гудковим.

— У всьому світі заходи обмеження для населення скасовують, коли захворюваність іде на спад. Але в Росії вона прагне вгору, країна виходить на четверте місце за кількістю інфікованих. При цьому ми бачимо, що бізнес говорить: все, триматися далі немає сил. Ви бачите логіку Володимира Путіна, який прийняв рішення завершити період неробочих днів?

— Я бачу логіку. Я знаю, що щотижня проводяться закриті соціологічні опитування. І наскільки я знаю, соцопитування показали, що терпіння вже на межі. Бо мало того, що людей замкнули в квартирах, людей не підтримують, бізнес не підтримують. І [бізнесмен Дмитро] Потапенко все правильно сказав: терпіння на межі. І соцопитування показало, що можливі голодні, ну, не голодні, звичайно, але точно акції протесту, бунти і так далі.

Путін насправді вчинив дуже безвідповідально. З одного боку, він оголосив пом’якшення заходів, з іншого боку, в Пітері і в Москві режим самоізоляції, навпаки, продовжили до 31 травня. Про що це говорить? Це говорить про те, що Путін розуміє, що грошей уряд роздавати громадянам не планує, а значить, потрібно вже ці заходи пом’якшувати, для того, щоб люди вийшли на роботу. При цьому плювати вони хотіли на ризики, пов’язані зі здоров’ям. Вони розуміють, що цифри зростають. І несвоєчасно: або це треба було раніше робити, або вже тоді взагалі не робити. Якщо ви ввели режим самоізоляції – ви допомагайте людям, як це роблять всі пристойні країни: прямими виплатами, підтримкою малого бізнесу.

А цього наша влада абсолютно не робить. Всю відповідальність він спихнув на губернаторів, далі забороняти будуть губернатори і нести відповідальність за поширення епідемії. Якісь подачки – 10 тисяч, 3 тисячі – кинули людям, скасували деякі податки. Це краще, ніж нічого, але ці заходи недостатні, вони вже запізнилися і не врятують більшість підприємств. Бізнес розориться, нас чекає серйозна хвиля банкрутств.

Якщо говорити про заходи, які були запропоновані ті люди, які сиділи вдома, не працювали, не отримували зарплати, вони нічого не отримали. Хоча й економісти і політики вимагають різних заходів: хтось- 20 тисяч рублів, як Навальний, я пропонував не всім, а тим, хто втратив роботу, 30 тисяч, 70% від зарплати, Ходорковський пропонував 50 тисяч рублів. Якби ці заходи були прийняті, то тоді люди могли б ще якийсь час посидіти.

— Чому не можна було роздати гроші? Їх просто немає? Я не вірю в мотивацію “нам шкода”. Повинна бути якась логіка, наприклад: один раз роздамо – знову попросять. Або ще щось. Чому не роздали, як ви розумієте?

— Логіка дуже проста: Фонд національного добробуту, взагалі наш Резервний фонд – це пісочний годинник політичного життя Путіна, який у нас планує правити вічно, як мінімум ще 12 років після 2024 року. І абсолютно очевидно, що цих резервів не вистачить на 20 років або на 15 років. На подолання цієї кризи грошей би вистачило, тому що у нас є офіційні заяви Центробанку про те, що 570 млрд доларів резервів на 1 березня 2020 року, у нас у Фонді національного добробуту ліквідних засобів, за різними оцінками економістів, 125 млрд доларів при декларованих 160 млрд доларів.

— Гроші є, але ви все одно тримайтеся.

— Гроші є, але вони будуть потрібні Путіну для утримання влади в майбутньому. Тому ви тримаєтеся.

— Зараз Володимир Путін каже: ми будемо потихеньку скасовувати всі ті заборонні заходи, які були. Чи означає це, що, з точки зору москвича, поліцейські поступляться тими безпрецедентними правами, які були їм роздані в умовах надзвичайної ситуації в останні два місяці? Про те, що зараз можуть робити поліцейські в Москві, навіть у лихі часи пару років тому вони й не мріяли. Буде відкат назад в цьому сенсі?

— Я впевнений, що до 31 травня точно немає. Можливо, в Москві це триватиме ще два тижні, принаймні, такі чутки поширюються політичних телеграм-каналах, афілійованих з мерією.

— Я маю на увазі після боротьби з епідемією.

— Далі – безумовно, звичайно. Влада дуже подобається контролювати громадян. Влада у нас взагалі використовує методи полицейщины. Тобто замість того, щоб створювати правильні стимули, щоб люди не виходили з ізоляції, наприклад допомагати їм фінансово, – навпаки, нас штрафують, нас обмежують, вводять режим стеження і так далі. Цій владі стовідсотково подобається поліцейщина, від неї вони не відмовляться ніколи. А далі буде залежати тільки від нас. Якщо ми дозволимо цифровий концтабір, значить, буде цифровий концтабір.

— А ви дозволите?

— Я особисто вже дуже давно беру участь у всіх протестах. Я буду далі з цим однозначно боротися. Сподіваюся, що цього разу більшість людей нас підтримають.