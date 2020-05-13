Найкращі протиракові продукти

Включення цих продуктів в регулярний раціон значно покращує здатність організму боротися з виникненням раку. Все тому, що вони містять природні сполуки з потужними антиканцерогенними властивостями.

Фахівці в галузі харчування назвали найкращі доступні продукти для боротьби з виникненням раку.

Броколі. Містить високий рівень рослинної речовини сульфорафан, який володіє здатністю пригнічувати ріст ракових клітин, викликати апоптоз (запрограмована загибель клітин в пухлинах).

Морква. Відрізняється високою концентрацією бета-каротину, антиоксиданту, чиє споживання асоціюється зі зменшенням ризику раку простати, легенів, молочної залози.

Квасоля. Корисне корисне джерело високоякісного білка і харчових волокон. Ця клітковина грає важливу роль в профілактиці раку. Широкі дослідження раку показують, що активне споживання бобових допомагає ефективно боротися з виникненням колоректальних пухлин.

Кориця. Популярна спеція може допомогти запобігти поширенню ракових клітин в організмі. Експерти вважають, що протиракова активність кориці пов’язана з дією її протизапальних і антиоксидантних інгредієнтів.

Горіхи. Гарні для боротьби з виникненням запалень, що збільшують ризик розвитку раку товстої кишки. Бразильські і волоські горіхи багаті селеном, мікроелементом, пов’язаних зі зниженим ризиком раку легенів, пухлин молочної залози.

Куркума. Її головний компонент куркумін знижує активність ракових клітин товстої кишки.

Цитрусові. Їх регулярне вживання пов’язане з більш низьким ризиком розвитку раку органів шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів. Подібний ефект пояснюється високим рівнем вітаміну С, що є потужним антиоксидантом. Цитрусові також можуть мінімізувати ризик розвитку раку підшлункової залози.

: zdorovia.com.ua

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