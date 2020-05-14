Вчені довели, що коронавірус поширився по світу ще в минулому році

COVID-19 міг поширитися по планеті і адаптуватися до своїм носіям ще наприкінці минулого року.

Про це свідчить генетичний аналіз зразків більш ніж 7500 чоловік, інфікованих COVID-19, передає Reuters.

У ході дослідження вчені з Інституту генетики Лондонського університетського коледжу виявили близько 200 повторюваних генетичних мутацій SARS-CoV-2. Вони продемонстрували, як вірус здатний еволюціонувати при поширенні серед людей.

За словами професора UCL Франсуа Балу, різноманітність SARS-CoV-2 побачили у всіх найбільш уражених країнах. Цей факт – свідчення того, що китайська зараза поширилася по всьому світу з самого початку епідемії. Ймовірно, це сталося після того, як хворість перемістилася з тваринного на людей.

Він нагадав, що всі віруси мутують. Але немає підстав думати, що SARS-CoV-2 мутує з іншою швидкістю, ніж очікувалося.

«Поки ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV-2 більш або менш смертельним і заразним», – зазначив учений», — сказав він.

Зазначається також, що у Франції чоловік заразився коронавірусом ще 27 грудня. До моменту офіційного підтвердження наявності заражених в цій країні тоді залишався місяць.

За даними ORF.о, цей випадок підтверджує теорію про те, що коронавірус став «гуляти» по світу з кінця минулого року. Хворий, до речі, ніяк не був пов’язаний з КНР і до грудня за кордон не виїжджав. Між тим, дружина хворого – співробітниця супермаркету, який знаходиться поруч з паризьким аеропортом. В магазин заходять багато іноземців. Вчені вважають, що жінка могла перехворіти коронавірусом без симптомів і «передати» заразу чоловікові.

Випадок у Франції не дивує членів Всесвітньої організації охорони здоров’я. ВООЗ закликала інші країни розслідувати підозрілі випадки захворювань.

Між тим Балу вважає, що 198 виявлених невеликих генетичних змін або мутацій коронавіруса можуть допомогти у створенні вакцини.