Меркель заявила про причетність РФ до кібератаки на Бундестаг і пригрозила наслідками

Проти Росії можуть вжити заходів через хакерську атаку на сайт Бундестагу в 2015 році. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає «Радіо Свобода».

Під час виступу політик зазначила, що в розпорядженні німецької прокуратури є достатньо доказів причетності РФ до атаки, в результаті якої злочинці отримали доступ до даних електронної пошти Меркель за період з 2012 по 2015 роки.

За словами канцлера, мова йшла про епізод «гібридної війни», а не про випадковість. Меркель зазначила, що Берлін залишає за собою право вжити відповідних заходів щодо РФ. Вона зазначила, що виступає за поліпшення відносин з Росією, але дії Москви – серйозна перешкода для досягнення цієї мети.

Німецька поліція підозрює у злочині росіянина Дмитра Бадіна. ФБР розшукує його за підозрами в хакерських атаках проти США – у тому числі пов’язаних з передвиборчою кампанією 2016 року.