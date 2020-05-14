ВСУ відповіли військам Росії на Донбасі за порушення тиші: втрати уточнюються

У середу, 13 травня, в результаті боїв на Донеччині двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші, використавши заборонені міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції ВСУ в районі населених пунктів Гнутово, Старогнатовка, Кримське, Катеринівка та Орєхово.

«Наші воїни такі зухвалі дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються», – наголошується в повідомленні.

Карта ООС, 13 травня

Міноборони