У Росії дуже низька смертність від коронавіруса. Як її вважають?

Російські власті стверджують, що смертність від коронавіруса в країні набагато нижчий, ніж в усьому іншому світі. Квітневі дані уряду Москви показують, що загальна смертність у столиці зросла на 18% порівняно з квітнем 2019 року. Низька летальність по Covid-19 може бути пов’язана з методологією підрахунку.

У Росії спостерігається дуже низький рівень смертності від коронавіруса, неодноразово зазначала голова Росспоживнагляду Анна Попова. За її словами, такого результату вдалося досягти завдяки своєчасному виявленні і своєчасному зверненню [пацієнтів]”.

“В середньому по Російській Федерації рівень летальності від нової коронавирусной інфекції в 7,6 рази нижче [середньосвітового], по Москві цей показник нижче, ніж у світі, в 6,8 рази”, – заявила 12 травня віце-прем’єр Тетяна Голікова.

У квітні від коронавіруса в Росії померли 1145 осіб. Більше половини смертей припало на Москву, де від Covid-19 померли 642 людини.

“Недостатньо порахувати тіла”. Як оцінити реальне число жертв коронавіруса

Під час епідемії коронавіруса смертність в Москві зросла на 18%. Графік

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10 травня експерти звернули увагу на нові дані щодо загальної смертності в Москві. Управління ЗАГС опублікувало дані, згідно з якими у квітні в столиці померли понад 11,8 тисячі осіб. Це на 18% більше, ніж у квітні роком раніше, і на 20% більше середньої смертності в цьому місяці за 2010-2019 роки.

В абсолютних значеннях перевищення в квітні склало майже 2 тисячі смертей у порівнянні з середнім показником. Але якщо від Covid-19 в цьому місяці померли тільки 642 людей, то звідки взялися ще майже 1,4 тисячі смертей?

Російські влади не маніпулюють статистикою, заявила 12 травня Голікова.

Причина може бути в тому, що російська влада при підрахунку смертності від коронавіруса використовують дещо іншу методологію, ніж інші країни. Російська служба Бі-бі-сі пояснює, в чому різниця.

Як правильно рахувати

Порівнювати смертність від коронавіруса по різних країнах непросто з-за різних методик підрахунку. Наприклад, Бельгія включає в підсумкову статистику летальності від Covid-19 навіть ті смерті, де було просто підозра на зараження коронавірусом. В результаті у Бельгії дані по померлим від коронавіруса набагато вище, ніж у інших.

Більшість же країн включають в статистику всіх померлих, у яких тест на коронавірус виявився позитивним. Тобто вважаються не тільки хворі, які померли безпосередньо від коронавіруса, але і хворі, у яких Covid-19 був супутнім захворюванням.

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“Недостатньо порахувати тіла”. Як оцінити реальне число жертв коронавіруса

Росія, судячи за методологією міністерства охорони здоров’я, вважає окремо смерті, причиною яких став безпосередньо Covid-19 і смерті від супутніх захворювань. Газета The Moscow Times раніше звернула увагу на те, що як мінімум деякі російські регіони роблять саме так.

Наприклад, на сайті статистики Челябінської області йдеться, що станом на 12 червня в регіоні від коронавіруса померли чотири людини, ще вісім осіб з підтвердженим Covid-19 померли від інших захворювань.

У Єкатеринбурзі з початку епідемії померли семеро осіб з коронавірусом, але від інших захворювань, повідомив 5 травня виданню E1.ru голова місцевого міського відділу охорони здоров’я Денис Демидов. При цьому в офіційній статистиці померлих від Covid-19 станом на 5 травня значився лише один померлий.

У Саратовській області, за офіційними даними, від Covid-19 померли п’ятеро людей, ще 12 осіб з позитивним тестом на коронавірус померли від інших захворювань (ці 12 осіб не включені в офіційну статистику померлих від Covid-19).

Судячи з усього, в Москві теж враховують в офіційній статистиці по Covid-19 тільки смерті, причиною яких став безпосередньо коронавірус. Таких смертей – близько 35% від кількості всіх померлих з офіційно підтвердженим Covid-19, розповів The Moscow Times доцент інституту демографії ВШЕ Сергій Тімонін.

Як уточнив Бі-бі-сі Тімонін, він зробив такий висновок, базуючись на зіставленні різних джерел інформації (Тімонін надіслав Бі-бі-сі свої коментарі після публікації цієї статті).

Згідно з його оцінкою, в Москві за станом на початок травня могли померти близько 1,5 тисячі осіб з виявленою при житті коронавірусом, але у яких первісною причиною смерті за результатами проведеного патологоанатомічного розтину стали інші захворювання.

“Остаточна і вивірена інформація про кількість померлих від коронавіруса як первісної причини і [померлих] з коронавірусом буде опублікована Росстатом на основі даних медичних свідоцтв про смерть, у тому числі виданих замість попередніх і натомість остаточних, – повідомив Тімонін Бі-бі-сі. – Те ж саме буде зроблено і в інших країнах, і підсумкові цифри будуть скоректовані”.

Після публікації цього матеріалу статистику летальності Covid-19 прокоментував моз. “При аналізі зростання смертності необхідно враховувати, що навіть у тих випадках, коли нова коронавірусна інфекція діагностується, первинною причиною смерті можуть бути інші стани, наприклад гостра судинна патологія, інші гострі захворювання, а також зовнішні причини”, – йдеться в коментарі відомства агентству ТАСС.

Головний позаштатний патологоанатом моз, академік РАН Георгій Франк раніше виступив проти того, щоб вважати коронавірус основною причиною смерті всіх хворих, у яких був виявлений Covid-19. У деяких випадках коронавірус є лише фоновим захворюванням, зазначав він.

“В частині випадків Covid-19 може бути основною причиною загибелі людини, а в частині випадків він може бути просто фоном цієї хвороби, іноді навіть супутнім захворюванням, якщо він зовсім слабо тече, а у людини є якась ще важка хвороба. Якщо у людини поширений рак шлунка з метастазами, і при цьому легка форма Covid-19, то природно, на перше місце виходить рак шлунка, що призводить хворого до загибелі”, – говорив Франк в ефірі “Эха Москва”.

Експерти в різних країнах, у тому числі в США і Британії, вважають, що при аналізі смертності від коронавіруса необхідно враховувати в тому числі загальне зростання кількості померлих під час епідемії.

В цьому випадку точно будуть враховуватися всі смерті від Covid-19, незалежно від того, як ставиться діагноз. Також такі дані допомагають зрозуміти, скільки людей померли в результаті непрямого впливу пандемії – наприклад, перевантаження системи охорони здоров’я.