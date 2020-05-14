У Росії дуже низька смертність від коронавіруса. Як її вважають?

Російські власті стверджують, що смертність від коронавіруса в країні набагато нижчий, ніж в усьому іншому світі. Квітневі дані уряду Москви показують, що загальна смертність у столиці зросла на 18% порівняно з квітнем 2019 року. Низька летальність по Covid-19 може бути пов’язана з методологією підрахунку.
У Росії спостерігається дуже низький рівень смертності від коронавіруса, неодноразово зазначала голова Росспоживнагляду Анна Попова. За її словами, такого результату вдалося досягти завдяки своєчасному виявленні і своєчасному зверненню [пацієнтів]”.
“В середньому по Російській Федерації рівень летальності від нової коронавирусной інфекції в 7,6 рази нижче [середньосвітового], по Москві цей показник нижче, ніж у світі, в 6,8 рази”, – заявила 12 травня віце-прем’єр Тетяна Голікова.
У квітні від коронавіруса в Росії померли 1145 осіб. Більше половини смертей припало на Москву, де від Covid-19 померли 642 людини.
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10 травня експерти звернули увагу на нові дані щодо загальної смертності в Москві. Управління ЗАГС опублікувало дані, згідно з якими у квітні в столиці померли понад 11,8 тисячі осіб. Це на 18% більше, ніж у квітні роком раніше, і на 20% більше середньої смертності в цьому місяці за 2010-2019 роки.
В абсолютних значеннях перевищення в квітні склало майже 2 тисячі смертей у порівнянні з середнім показником. Але якщо від Covid-19 в цьому місяці померли тільки 642 людей, то звідки взялися ще майже 1,4 тисячі смертей?
Російські влади не маніпулюють статистикою, заявила 12 травня Голікова.
Причина може бути в тому, що російська влада при підрахунку смертності від коронавіруса використовують дещо іншу методологію, ніж інші країни. Російська служба Бі-бі-сі пояснює, в чому різниця.
Як правильно рахувати
Порівнювати смертність від коронавіруса по різних країнах непросто з-за різних методик підрахунку. Наприклад, Бельгія включає в підсумкову статистику летальності від Covid-19 навіть ті смерті, де було просто підозра на зараження коронавірусом. В результаті у Бельгії дані по померлим від коронавіруса набагато вище, ніж у інших.
Більшість же країн включають в статистику всіх померлих, у яких тест на коронавірус виявився позитивним. Тобто вважаються не тільки хворі, які померли безпосередньо від коронавіруса, але і хворі, у яких Covid-19 був супутнім захворюванням.
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Росія, судячи за методологією міністерства охорони здоров’я, вважає окремо смерті, причиною яких став безпосередньо Covid-19 і смерті від супутніх захворювань. Газета The Moscow Times раніше звернула увагу на те, що як мінімум деякі російські регіони роблять саме так.
- Наприклад, на сайті статистики Челябінської області йдеться, що станом на 12 червня в регіоні від коронавіруса померли чотири людини, ще вісім осіб з підтвердженим Covid-19 померли від інших захворювань.
- У Єкатеринбурзі з початку епідемії померли семеро осіб з коронавірусом, але від інших захворювань, повідомив 5 травня виданню E1.ru голова місцевого міського відділу охорони здоров’я Денис Демидов. При цьому в офіційній статистиці померлих від Covid-19 станом на 5 травня значився лише один померлий.
- У Саратовській області, за офіційними даними, від Covid-19 померли п’ятеро людей, ще 12 осіб з позитивним тестом на коронавірус померли від інших захворювань (ці 12 осіб не включені в офіційну статистику померлих від Covid-19).
Судячи з усього, в Москві теж враховують в офіційній статистиці по Covid-19 тільки смерті, причиною яких став безпосередньо коронавірус. Таких смертей – близько 35% від кількості всіх померлих з офіційно підтвердженим Covid-19, розповів The Moscow Times доцент інституту демографії ВШЕ Сергій Тімонін.
Як уточнив Бі-бі-сі Тімонін, він зробив такий висновок, базуючись на зіставленні різних джерел інформації (Тімонін надіслав Бі-бі-сі свої коментарі після публікації цієї статті).
Згідно з його оцінкою, в Москві за станом на початок травня могли померти близько 1,5 тисячі осіб з виявленою при житті коронавірусом, але у яких первісною причиною смерті за результатами проведеного патологоанатомічного розтину стали інші захворювання.
“Остаточна і вивірена інформація про кількість померлих від коронавіруса як первісної причини і [померлих] з коронавірусом буде опублікована Росстатом на основі даних медичних свідоцтв про смерть, у тому числі виданих замість попередніх і натомість остаточних, – повідомив Тімонін Бі-бі-сі. – Те ж саме буде зроблено і в інших країнах, і підсумкові цифри будуть скоректовані”.
Після публікації цього матеріалу статистику летальності Covid-19 прокоментував моз. “При аналізі зростання смертності необхідно враховувати, що навіть у тих випадках, коли нова коронавірусна інфекція діагностується, первинною причиною смерті можуть бути інші стани, наприклад гостра судинна патологія, інші гострі захворювання, а також зовнішні причини”, – йдеться в коментарі відомства агентству ТАСС.
Головний позаштатний патологоанатом моз, академік РАН Георгій Франк раніше виступив проти того, щоб вважати коронавірус основною причиною смерті всіх хворих, у яких був виявлений Covid-19. У деяких випадках коронавірус є лише фоновим захворюванням, зазначав він.
“В частині випадків Covid-19 може бути основною причиною загибелі людини, а в частині випадків він може бути просто фоном цієї хвороби, іноді навіть супутнім захворюванням, якщо він зовсім слабо тече, а у людини є якась ще важка хвороба. Якщо у людини поширений рак шлунка з метастазами, і при цьому легка форма Covid-19, то природно, на перше місце виходить рак шлунка, що призводить хворого до загибелі”, – говорив Франк в ефірі “Эха Москва”.
Експерти в різних країнах, у тому числі в США і Британії, вважають, що при аналізі смертності від коронавіруса необхідно враховувати в тому числі загальне зростання кількості померлих під час епідемії.
В цьому випадку точно будуть враховуватися всі смерті від Covid-19, незалежно від того, як ставиться діагноз. Також такі дані допомагають зрозуміти, скільки людей померли в результаті непрямого впливу пандемії – наприклад, перевантаження системи охорони здоров’я.