Парі на 5 тисяч доларів: чоловік пробіг з Луцька до Рівного за 8 годин

Мешканець Луцька посперечався на 5 тисяч доларів, що подолає дистанцію зі свого міста до Рівного власним ходом за 8 годин. Відстань між обласними центрами складає близько 70 кілометрів. Про незвичне парі повідомив Василь Остряк у мережі Фейсбук.

Волинське видання “Конкурент” розмістило відео, на якому чоловік подолав перші 33 кілометри дистанції за 3 години. Згодом стало відомо, що спортсмену вирішили збільшити призові за подолану відстань, додавши ще 1,7 тисячі доларів. Загальна сума призу у гривнях досягла 180 тисячі гривень.

Бігун Іван таки вклався у зазначаний час та отримав грошову винагороду.

: rivne.media

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.