Система автофиксации порушень ПДР запрацює 1 червня

Українські водії, які порушили ПДР, почнуть поштою отримувати «листи щастя» (повідомлення про сплату штрафу) з 1 червня 2020 року. Це випливає зі слів заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За словами Антона Геращенка, повідомлення про сплату штрафу повинні були друкувати на поліграфкомбінаті «Україна». Однак, він деякий час не працював, так як декілька його співробітників заразилися коронавірусом.

«Комбінат «Україна» не працював, там була спалах коронавирусной інфекції. Тому перенесли це (повноцінну роботу систему автофиксации порушень ПДР – ред.) на перше червня», — сказав Геращенко.

Таким чином, вже, мабуть, у червні порушники ПДР, помічені камерами, почнуть отримувати «листи щастя». І штраф найкраще оплачувати якомога швидше, адже в цьому випадку він буде в 2 рази менше. Якщо штраф не оплатити в потрібний термін, то тоді поліція передасть матеріали в виконавчу службу, і він автоматично збільшиться в 2 рази.

В Україні зараз є вже 45 камер системи автофиксации порушень ПДР. Але вони працюють у тестовому режимі. До кінця року в різних регіонах нашої країни має бути 270 камер цієї системи.